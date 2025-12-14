Uttarakhand Tourism: कुमाऊं की शान कहा जाता है ये वर्ड फेमस हिल स्टेशन, थर्टी फर्स्ट पर मिलेगी पर्यटकों को छूट
जागरण संवाददाता, बागेश्वर। कुमाऊं की शान कही जाने वाली कौसानी एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार होने लगी है। विंटर सीजन में पहली बार दिल्ली-एनसीआर से आने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक देखी जा रही है। कई होटल पूरी तरह फुल हो चुके हैं, जबकि शेष होटलों में क्रिसमस से लेकर थर्टी फर्स्ट तक 80 प्रतिशत तक आनलाइन बुकिंग हो चुकी है। नववर्ष 2025 को अलविदा कहने के लिए कौसानी में इस बार खास तैयारियां की गई हैं। पर्यटकों के मनोरंजन के लिए कुमाऊंनी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ फोक डांसरों को भी आमंत्रित किया गया है। ये कलाकार क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक पर्यटकों का मनोरंजन करेंगे। इसके अलावा पर्यटकों को स्थानीय पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद भी चखने को मिलेगा। कौसानी क्षेत्र में वर्तमान में 40 होटल और 15 होमस्टे संचालित हैं।
थर्टी फर्स्ट पर मिलेगी पर्यटकों को छूट
उत्तराखंड रिसार्ट के मालिक विपिन उप्रेती ने बताया कि इस बार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष छूट योजनाएं लागू की गई हैं। दो दिन की बुकिंग पर एक दिन मुफ्त ठहराव, साथ ही हेलीकाप्टर से आने वाले पर्यटकों के लिए लाने-ले जाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कौसानी में ठहरने वाले पर्यटकों में दिल्ली-एनसीआर के सैलानी सर्वाधिक हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और धुंध के कारण इस बार बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। कौसानी का साफ वातावरण और स्वच्छ हवा पर्यटकों को खूब भा रही है।
गुनगुनी धूप तथा रात को ताप रहे आग
मौसम साफ रहने से पर्यटक दिन में गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे हैं, जबकि शाम के समय अलाव तापते नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्हें हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का विहंगम दृश्य देखने का अवसर भी मिल रहा है। पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि न्यू ईयर तक कौसानी में पर्यटकों की आमद और बढ़ेगी, जिससे स्थानीय पर्यटन और आर्थिकी को मजबूती मिलेगी।
कौसानी में पर्यटकों की आवाजाही प्रारंभ हो गई है। उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। जिसके लिए होटल व्यवसाइयों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। - पीके गौतम, जिला पर्यटन अधिकारी, बागेश्वर।
