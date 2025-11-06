Language
    बागेश्वर में 9.712 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार, वाहन सीज

    By Ghanshyam Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 06:33 PM (IST)

    बागेश्वर में पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत 9.712 किलो चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसओजी और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान दिनेश सिंह मेहता नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से अवैध चरस बरामद हुई। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और आगे की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, बागेश्वर। जिले में चलाए जा रहे विशेष वाचिंग अभियान के तहत पुलिस ने 9.712 किलो चरस बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह इस वर्ष की प्रदेश की सबसे बड़ी चरस बरामदगी बताई जा रही है।

    पुलिस उपाधीक्षक अजय लाल साह ने बताया कि एसओजी तथा कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने गुरुवार को द्वारसों पुराने हाईडिल क्षेत्र में चेकिंग के दौरान वाहन संख्या यूके04-टीबी-7769 को रोका। तलाशी के दौरान वाहन चालक 30 वर्षीय दिनेश सिंह मेहता पुत्र प्रवीण सिंह मेहता, निवासी मल्खा डुगरचा, कपकोट के कब्जे से 9.712 किलो अवैध चरस बरामद की गई।

    आरोपित को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। उसके विरुद्ध धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट के तहत कोतवाली में मामला दर्ज किया है। चरस तस्करी में प्रयुक्त वाहन को भी पुलिस ने सीज कर लिया है। पुलिस अब आरोपित के आपराधिक इतिहास तथा नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है।

    बताया कि नशा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए जनपद पुलिस लगातार अभियान चला रही है। नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने के राज्य सरकार के लक्ष्य को साकार करने के लिए जिले में नशे के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। आरोपित को न्यायालय में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

