मुरादाबाद में रात गश्त के दौरान दो तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किया दो किलो से ज्यादा चरस
मुरादाबाद पुलिस ने रात की गश्त के दौरान दो चरस तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से दो किलो से ज्यादा चरस बरामद की है और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सिविल लाइंस पुलिस ने गुरुवार रात गश्त के दौरान दो अलग-अलग स्थानों से दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से दो किलो 209 ग्राम चरस बरामद की है। थाने की एक पुलिस टीम इमली लाइन तिराहे के पास गश्त पर थी। ट्यूबवेल के पास एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। उसके पास से एक किलो 101 ग्राम चरस बरामद हुई।
आरोपित की पहचान अवंतिका कालोनी डबल स्टोरी निवासी राजकुमार के रूप में हुई।वहीं दूसरी ओर, एसआइ दीपक कुमार सिंह की टीम ने मुखबिर की सूचना पर सोनकपुर पुल के नीचे रेलवे लाइन के पास से आदर्श कॉलोनी निवासी जितेंद्र उर्फ मोटा को गिरफ्तार किया।
उसके पास से एक किलो 108 ग्राम चरस बरामद की गई। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि दोनों आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
प्रदेश में पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चलाकर तस्करों को गिरफ्तार कर रही है। इससे युवाओं को नशे की लत से बचाया जा सकेगा।
