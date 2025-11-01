मुरादाबाद में रात गश्त के दौरान दो तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किया दो किलो से ज्यादा चरस

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सिविल लाइंस पुलिस ने गुरुवार रात गश्त के दौरान दो अलग-अलग स्थानों से दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से दो किलो 209 ग्राम चरस बरामद की है। थाने की एक पुलिस टीम इमली लाइन तिराहे के पास गश्त पर थी। ट्यूबवेल के पास एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। उसके पास से एक किलो 101 ग्राम चरस बरामद हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपित की पहचान अवंतिका कालोनी डबल स्टोरी निवासी राजकुमार के रूप में हुई।वहीं दूसरी ओर, एसआइ दीपक कुमार सिंह की टीम ने मुखबिर की सूचना पर सोनकपुर पुल के नीचे रेलवे लाइन के पास से आदर्श कॉलोनी निवासी जितेंद्र उर्फ मोटा को गिरफ्तार किया।