डॉग स्क्वाड की सूझबूझ से खुला चरस तस्करी का राज, कार से बरामद हुई 80 लाख की चरस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दो अलग-अलग मामले में ड्रग्स तस्करी के आरोप में एक दंपती समेत चार आरोपित को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 1.2 करोड़ रुपये मूल्य की 3.150 किलोग्राम चरस बरामद की गई है। ड्रग्स को छिपाने के लिए दंपती ने अपनी सैंट्रो कार में सीट के पास बाडी में एक गोपनीय केविटी बनवा रखा था।

पुलिस को सूचना थी कि तस्कर कार से ड्रग्स लेकर किसी को आपूर्ति करने जा रहा है। कार का करीब पांच किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पुलिस टीम ने कार तो रोक ली लेकिन तलाशी में न तो कार सवार दंपती के पास कुछ मिला और न ही कार में पुलिस ड्रग्स को ढूंढ पाई।

बाद में पुलिस ने जब डाॅग स्क्वाड के ड्रग्स ढूंढने वाले एक स्वान को लाकर उससे कार की तलाशी ली तब एक चालक सीट के पास बाडी में बनाई गई गोपनीय केविटी से छिपाई गई 2.060 किलोग्राम चरस बरामद हो गई। एक अन्य मामले में एक तस्कर के पास से 1.092 किलोग्राम चरस बरामद हुई है।

डीसीपी क्राइम ब्रांच संजीव कुमार यादव के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दंपती का नाम चुन्नी लाल और तेला देवी है। दोनों मंडी, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। उनसे पूछताछ के बाद प्रकाश चंद को कुल्लू, हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया। एक अन्य मामले में पुलिस टीम ने मुंबई के रहने वाले योगेश कोलंबेकर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1.092 किलोग्राम चरस बरामद की।

चुन्नी लाल, दिल्ली-एनसीआर में चरस की आपूर्ति करने का धंधा करता है। एसीपी संजय कुमार नागपाल, इंस्पेक्टर मंगेश त्यागी और इंस्पेक्टर राबिन त्यागी की टीम को सूचना मिली थी कि चुन्नी लाल ड्रग्स लेकर सैंट्रो कार से मुकंदपुर चौक के पास किसी को ड्रग्स की खेप पहुंचाने आने वाला है।

पुलिस टीम ने करीब पांच किलोमीटर तक पीछा कर कार को रोक लिया। पूरी कार की तलाशी लेने पर पुलिस को ड्रग्स नहीं मिली। तब ड्रग्स का पता लगाने के लिए डॉग स्क्वाड के नारकोटिक्स पदार्थ का पता लगाने वाले श्वान को मौके पर लाया गया।

डॉग स्क्वायड (के-9) का श्वान अमरो ने शानदार काम करते हुए कार में बनाई गई केविटी में छिपाई गई चरस का पता लगा लिया। आरोपित ने तस्करी के सामान के परिवहन के लिए विशेष रूप से केविटी को डिजाइन किया गया था।

कार से 2.060 किलोग्राम चरस बरामद हुई जिसकी कीमत 80 लाख होने का दावा किया गया है। इसके बाद पुलिस टीम ने चुन्नी लाल व कार में सवार उसकी पत्नी तेला देवी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। चुन्नी लाल का मानना था कि पुलिस उस गाड़ी की तलाशी नहीं लेती जिसमें कोई महिला यात्रा करती है।

पूछताछ में उसने बताया कि उसने चरस कुल्लू के रहने वाले प्रकाश चंद से खरीदी थी। उसके बाद प्रकाश चंद को भी कुल्लू से गिरफ्तार कर लिया गया। एक अन्य मामले में पुलिस टीम को सूचना मिली कि मुंबई, महाराष्ट्र का रहने वाला योगेश कोलांबेकर जो मुंबई में चरस की आपूर्ति करता है, हिमाचल प्रदेश से चरस लेक दिल्ली आने वाला है। उसे चरस लेकर मुंबई जाना है। पुलिस टीम ने मुकरबा चौक से उसे भी गिरफ्तार कर लिया। उसके बैग की तलाशी में 1.092 किलोग्राम चरस के दो पैकेट बरामद किए गए। आरोपितों से पूछताछ में पता चला कि त्योहारों के मौसम और विभिन्न आयोजनों के कारण दिल्ली-एनसीआर तथा मुंबई में चरस की मांग बहुत ज्यादा है।

उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें अंतरराज्यीय ड्रग्स सप्लायरों को भी चरस की आपूर्ति करनी थी। चुन्नीलाल को पहले हिमाचल प्रदेश में एनडीपीएस अधिनियम के एक मामले में दोषी ठहराया जा चुका है। उसने 10 साल जेल में बिताए और 2023 में जेल से रिहा हुआ।