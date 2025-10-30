दिल्ली पुलिस ने किया कैब ड्राइवर की हत्या का खुलासा, छठ घाट पर हुए विवाद को लेकर हुई वारदात

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में रणहौला थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की उनके घर के सामने चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। जिस शख्स की हत्या हुई, उनका नाम मनीष उर्फ हन्नी है। मनीष कैब चालक थे।

पीड़ित पक्ष का कहना है कि हत्या का कारण छठ घाट पर हुआ मामूली विवाद था, जो गाली-गलौज से शुरू हुआ और हत्या तक पहुंच गया।

पीड़ित पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार, मनीष रणहौला थाना क्षेत्र में रहते थे। परिवार में मां, पत्नी, बहन और दो बच्चे हैं। सोमवार को मनीष छठ घाट पर थे। आरोप है कि यहां आरोपी नशे की हालत में आया और किसी से अभद्र व्यवहार करने लगा। इस दौरान मनीष ने उसे टोका और जाने को कहा। यह बात आरोपी को नागवार गुजरी। इसके बाद मनीष अपने घर आ गए।