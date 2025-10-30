Language
    दिल्ली पुलिस ने किया कैब ड्राइवर की हत्या का खुलासा, छठ घाट पर हुए विवाद को लेकर हुई वारदात

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 01:10 PM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली के रणहौला इलाके में छठ घाट पर हुए विवाद के बाद मनीष नामक एक कैब चालक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि नशे में धुत एक व्यक्ति ने छठ घाट पर अभद्र व्यवहार किया था, जिसका मनीष ने विरोध किया था। बाद में, आरोपी ने अपने परिजनों के साथ मनीष के घर पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर वीडियो डिलीट करवाने का आरोप भी लगाया है।

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में रणहौला थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की उनके घर के सामने चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। जिस शख्स की हत्या हुई, उनका नाम मनीष उर्फ हन्नी है। मनीष कैब चालक थे।

    पीड़ित पक्ष का कहना है कि हत्या का कारण छठ घाट पर हुआ मामूली विवाद था, जो गाली-गलौज से शुरू हुआ और हत्या तक पहुंच गया।

    पीड़ित पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार, मनीष रणहौला थाना क्षेत्र में रहते थे। परिवार में मां, पत्नी, बहन और दो बच्चे हैं। सोमवार को मनीष छठ घाट पर थे। आरोप है कि यहां आरोपी नशे की हालत में आया और किसी से अभद्र व्यवहार करने लगा। इस दौरान मनीष ने उसे टोका और जाने को कहा। यह बात आरोपी को नागवार गुजरी। इसके बाद मनीष अपने घर आ गए।

    मनीष की पत्नी का कहना था कि मनीष के घर आने के कुछ देर बाद आरोपी आया और मनीष से एक बार फिर उलझ गया और धमकी देकर चला गया। फिर कुछ देर बाद वह आया।

    मनीष की पत्नी का आरेाप है कि आरोपी के साथ उसके परिजन भी थे। आरोपी ने पहले मनीष से हाथापाई की और अंत में उसके सीने पर चाकू घोंप दिया। इसके बाद आरोपी और उसके परिजन मौके से फरार हो गए। पीड़ित पक्ष का यह भी कहना है कि हत्या की वीडियो पुलिस ने डिलीट करवा दी।

    इस पूरे प्रकरण पर बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त से उनका पक्ष लेने की कोशिश की गई लेकिन समाचार लिखे जाने तक उनका कोई पक्ष नहीं मिला।