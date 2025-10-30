दिल्ली में जमानत पर छूटे आरोपी पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, ब्रेजा कार में आए थे हमलावर

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में नजफगढ़ थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम जेल से जमानत पर आए एक शख्स पर गोलियां चलाकर बदमाश चलते बने। गनीमत यह रही कि गोली किसी को नहीं लगी।

पुलिस का कहना है कि इस मामले में आरोपियों की पहचान हो गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जिस शख्स पर गोली चलाई गई है उसका रोहित है। पुलिस सूत्र रोहित को अशोक प्रधान गिरोह से जुड़ा बता रहे हैं। यह कुख्यात बदमाश नीरज बवानिया के एक परिजन की हत्या के मामले में आरोपी बताया जा रहा है। हमलावारों की संख्या चार थी। सभी ब्रेजा कार से आए थे।