    दिल्ली में जमानत पर छूटे आरोपी पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, ब्रेजा कार में आए थे हमलावर

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 10:28 AM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली के नजफगढ़ में जमानत पर छूटे रोहित लांबा नामक एक व्यक्ति पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाईं। हमले में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस के अनुसार, हमलावर ब्रेजा कार में सवार थे और उनकी पहचान कर ली गई है। रोहित लांबा का नाम अशोक प्रधान गिरोह से जोड़ा जा रहा है और वह नीरज बवानिया के एक रिश्तेदार की हत्या के मामले में आरोपी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में नजफगढ़ थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम जेल से जमानत पर आए एक शख्स पर गोलियां चलाकर बदमाश चलते बने। गनीमत यह रही कि गोली किसी को नहीं लगी।

    पुलिस का कहना है कि इस मामले में आरोपियों की पहचान हो गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जिस शख्स पर गोली चलाई गई है उसका रोहित है। पुलिस सूत्र रोहित को अशोक प्रधान गिरोह से जुड़ा बता रहे हैं। यह कुख्यात बदमाश नीरज बवानिया के एक परिजन की हत्या के मामले में आरोपी बताया जा रहा है। हमलावारों की संख्या चार थी। सभी ब्रेजा कार से आए थे।

    पुलिस के अनुसार, अर्जुन पार्क के निकट ये घटना उस वक्त हुई जब रोहित लांबा अपनी स्कूटी पर एक दोस्त के साथ नजफगढ़ थाना क्षेत्र के एक मंदिर की ओर जा रहा था। अचानक, पीछे से आई एक ब्रेजा कार से उतरे चार अज्ञात बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दीं। लांबा ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल कर घटना की सूचना दी।

    पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची को खाली कारतूस भी मिले। पुलिस का कहना है कि कालर ने कई राउंड गोली चलने की बात कही थी, लेकिन मौके पर तीन खाली कारतूस मिले।