    दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा ATM चोर, सिक्योरिटी गार्ड की सतर्कता से मिली सफलता

    By Rais Rais Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 10:08 AM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी में केनरा बैंक के एटीएम में चोरी का प्रयास विफल हो गया। सिक्योरिटी गार्ड की सतर्कता से एक चोर पकड़ा गया, जबकि दूसरा भागने में सफल रहा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर को गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथी की तलाश जारी है। वसंत कुंज साउथ पुलिस ने झपटमारी के आरोप में दो और बदमाशों को गिरफ्तार किया है।  

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में कालकाजी थाना क्षेत्र स्थित केनरा बैंक के एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड की सतर्कता के चलते बुधवार को चोरी की वारदात नाकाम हो गई। आसपास के लोगों की मदद से एक चोर को दबोच लिया गया, जबकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

    जानकारी के मुताबिक, सुबह लगभग नौ बजे केनरा बैंक में तैनात गार्ड धीर पाल सिंह पहुंचे। एटीएम बूथ में एक युवती ने पिन बनाने में मदद मांगी। उसकी मदद कर वो बैंक के भीतर चले गए। इस बीच एटीएम बूथ में एक युवक पहुंचा, उसका साथी बाहर खड़ा था। सीसीटीवी में उसकी हरकतें संदिग्ध देख धीर पाल सिंह शोर मचाते हुए एटीएम की तरफ दौड़े।

    वहीं, आसपास के लोगों की मदद से चोर को एटीएम बूथ के अंदर धकेलते हुए शटर गिरा दिया। जबकि उसका साथी मौके से भाग निकला। कालकाजी पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपित से उसके साथी का पता लगाया जा रहा है।

    महिला का मोबाइल छीन कर भागने वाले दो बदमाश गिरफ्तार

    वसंत कुंज साउथ थाना पुलिस ने झपटमारी को अंजाम देने वाले दो बदमाशों को 48 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों शुभम और राहुल के पास से पुलिस ने लूट का मोबाइल और बाइक बरामद की है। पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि 23 अक्टूबर की सुबह 6.30 बजे बाइक सवार बदमाश एक महिला का फोन झपटकर फरार हो गए थे।

    पीड़िता की शिकायत पर एसआइ पवन की टीम ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण किया। फुटेज से दोनों आरोपियों की पहचान की गई और फिर उन्हें मंगल बाजार, रंगपुरी पहाड़ी के पास से गिरफ्तार कर लिया। बाइक आरोपित राहुल की मां के नाम पर रजिस्टर्ड है।