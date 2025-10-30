दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा ATM चोर, सिक्योरिटी गार्ड की सतर्कता से मिली सफलता

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में कालकाजी थाना क्षेत्र स्थित केनरा बैंक के एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड की सतर्कता के चलते बुधवार को चोरी की वारदात नाकाम हो गई। आसपास के लोगों की मदद से एक चोर को दबोच लिया गया, जबकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

जानकारी के मुताबिक, सुबह लगभग नौ बजे केनरा बैंक में तैनात गार्ड धीर पाल सिंह पहुंचे। एटीएम बूथ में एक युवती ने पिन बनाने में मदद मांगी। उसकी मदद कर वो बैंक के भीतर चले गए। इस बीच एटीएम बूथ में एक युवक पहुंचा, उसका साथी बाहर खड़ा था। सीसीटीवी में उसकी हरकतें संदिग्ध देख धीर पाल सिंह शोर मचाते हुए एटीएम की तरफ दौड़े।

वहीं, आसपास के लोगों की मदद से चोर को एटीएम बूथ के अंदर धकेलते हुए शटर गिरा दिया। जबकि उसका साथी मौके से भाग निकला। कालकाजी पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपित से उसके साथी का पता लगाया जा रहा है।

महिला का मोबाइल छीन कर भागने वाले दो बदमाश गिरफ्तार वसंत कुंज साउथ थाना पुलिस ने झपटमारी को अंजाम देने वाले दो बदमाशों को 48 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों शुभम और राहुल के पास से पुलिस ने लूट का मोबाइल और बाइक बरामद की है। पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि 23 अक्टूबर की सुबह 6.30 बजे बाइक सवार बदमाश एक महिला का फोन झपटकर फरार हो गए थे।