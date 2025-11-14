Language
    उत्तराखंड के इस पहाड़ी इलाके में लैब भेजे गए चार दवाओं के सैंपल, मचा हड़कंप

    By Ghanshyam Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 07:40 PM (IST)

    बागेश्वर में औषधि निरीक्षक ने मेडिकल स्टोर्स पर औचक निरीक्षण किया, जिसमें दो दुकानों में अनियमितताएं पाई गईं। संचालकों को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। चार दवाओं के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। लाइसेंस, फार्मासिस्ट की उपस्थिति, दवाओं का क्रय-विक्रय और मूल्य नियंत्रण संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जांच की गई। रिपोर्ट में गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

    निरीक्षण के दौरान दो मेडिकल स्टोर्स में अनियमितताएं पाई गईं। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, बागेश्‍वर। औषधि निरीक्षक ने जनपद के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स पर औचक निरीक्षण कर कार्यवाही की। निरीक्षण के दौरान दो मेडिकल स्टोर्स में अनियमितताएं पाई गईं।

    स्टोर संचालकों को तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण एवं अनुपालन रिपोर्ट औषधि निरीक्षक कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। अनुपालन न करने पर लाइसेंस निलंबन की संस्तुति किए जाने की चेतावनी भी दी गई। संदिग्ध स्थिति के आधार पर चार दवाओं के नमूने भी लिए गए, जिन्हें परीक्षण के लिए राजकीय विश्लेषणशाला भेजा गया है।

    मेडिकल स्टोर्स में लाइसेंस की उपलब्धता, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की उपस्थिति में दवाओं के क्रय-विक्रय तथा मूल्य नियंत्रण संबंधी प्रविधानों की जांच की गई। सभी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे एवं उनकी रिकार्डिंग भी परखी गई। एक्सपायरी दवाओं के रखरखाव, महंगी एवं जीवनरक्षक दवाओं के बिल तथा नारकोटिक औषधियों को केवल चिकित्सक के पर्चे पर देने की प्रणाली की भी जांच की गई।

    औषधि निरीक्षक पूजा रानी ने बताया कि लैब रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि दवाएं मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाती हैं तो ड्रग एंड कास्मेटिक एक्ट, 1940 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

