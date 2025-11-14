उत्तराखंड के इस पहाड़ी इलाके में लैब भेजे गए चार दवाओं के सैंपल, मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, बागेश्‍वर। औषधि निरीक्षक ने जनपद के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स पर औचक निरीक्षण कर कार्यवाही की। निरीक्षण के दौरान दो मेडिकल स्टोर्स में अनियमितताएं पाई गईं। स्टोर संचालकों को तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण एवं अनुपालन रिपोर्ट औषधि निरीक्षक कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। अनुपालन न करने पर लाइसेंस निलंबन की संस्तुति किए जाने की चेतावनी भी दी गई। संदिग्ध स्थिति के आधार पर चार दवाओं के नमूने भी लिए गए, जिन्हें परीक्षण के लिए राजकीय विश्लेषणशाला भेजा गया है।

