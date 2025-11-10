Language
    बागेश्वर में जीजीआइसी की अतिथि शिक्षिका फंदे पर झूली, क्षेत्र में शोक की लहर

    By Ghanshyam Joshi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 11:27 PM (IST)

    बागेश्वर में जीजीआइसी की एक अतिथि शिक्षिका ने अज्ञात कारणों से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका, हंसा पांडे राजकीय बालिका इंटर कालेज में कार्यरत थीं और लंबे समय से अवसाद में थीं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, बागेश्वर : जीजीआईसी की एक अतिथि शिक्षिका ने फंदा लगा लिया। जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। स्वजन बिलख रहे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कर स्वजन को सौंप दिया है। वह घटना की सभी कोणों से जांच में जुट गई है।

    जिले के मंडलसेरा स्थित जीतनगर निवासी 28 वर्षीय युवती हंसा पांडे पुत्र ख्याली दत्त पांडे ने अज्ञात कारणों के चलते फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। स्वजन ने बताया कि हंसा पांडे वर्तमान में राजकीय बालिका इंटर कालेज बागेश्वर में अतिथि अध्यापिका के पद पर कार्यरत थीं। वह लंबे समय से अवसाद में थीं।

    सोमवार को वह विद्यालय नहीं गईं। उसने अवकाश लिया था। स्वजन ने उन्हें कमरे में फंदे पर लटका देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    हालांकि आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों ने इस घटना को बेहद दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं होती। लोगों ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा स्वजन को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।

