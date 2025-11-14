Uttarakhand Panchayat By-Election: बागेश्वर में 1571 वार्ड सदस्यों का नामांकन, 20 को मतदान और 22 को होगी मतगणना

जागरण संवाददाता, बागेश्वर । जिले में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव को लेकर शुक्रवार को नामांकन पत्र जमा किए गए। ग्राम पंचायत सदस्य के 1611 रिक्त पदों के सापेक्ष 1571 ने नामांकन किया। जबकि 40 ग्राम पंचायत सदस्यों के पद पर कोई भी नामांकन नहीं हो सका है। इन पदों के लिए 20 को मतदान तथा 22 नवंबर को मतगणना होगी।



बागेश्वर के विकास खंड अधिकारी आलोक भंडारी ने बताया कि 755 रिक्त पदों पर 760 ने नामांकन पत्र जमा किए। गरुड़ के खंड विकास अधिकारी बीबी जोशी ने बताया कि 316 के सापेक्ष 284 ने नामाकन किया है। जबकि 32 सदस्य पद अभी भी रिक्त हैं। उधर, कपकोट के खंड विकास अधिकारी सुभाष चंद्र लोहनी ने बताया कि 540 के सापेक्ष 532 ने नामांकन किया। जबकि यहां भी आठ सदस्य पदों पर किसी ने भी नामांकन नहीं किया है।