    Uttarakhand Panchayat By-Election: बागेश्वर में 1571 वार्ड सदस्यों का नामांकन, 20 को मतदान और 22 को होगी मतगणना

    By Ghanshyam Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 07:33 PM (IST)

    उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में पंचायत उपचुनाव होने जा रहे हैं। 1571 वार्ड सदस्यों के पदों के लिए नामांकन दाखिल किए गए हैं। 20 तारीख को मतदान होगा, जिसके बाद 22 तारीख को मतगणना की जाएगी। पंचायत उपचुनाव की तैयारियां ज़ोरों पर हैं।

    बागेश्वर में 1611 के सापेक्ष 1571 वार्ड सदस्यों ने किया नामांकन। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, बागेश्वर । जिले में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव को लेकर शुक्रवार को नामांकन पत्र जमा किए गए। ग्राम पंचायत सदस्य के 1611 रिक्त पदों के सापेक्ष 1571 ने नामांकन किया। जबकि 40 ग्राम पंचायत सदस्यों के पद पर कोई भी नामांकन नहीं हो सका है। इन पदों के लिए 20 को मतदान तथा 22 नवंबर को मतगणना होगी।

    बागेश्वर के विकास खंड अधिकारी आलोक भंडारी ने बताया कि 755 रिक्त पदों पर 760 ने नामांकन पत्र जमा किए। गरुड़ के खंड विकास अधिकारी बीबी जोशी ने बताया कि 316 के सापेक्ष 284 ने नामाकन किया है। जबकि 32 सदस्य पद अभी भी रिक्त हैं। उधर, कपकोट के खंड विकास अधिकारी सुभाष चंद्र लोहनी ने बताया कि 540 के सापेक्ष 532 ने नामांकन किया। जबकि यहां भी आठ सदस्य पदों पर किसी ने भी नामांकन नहीं किया है।

    मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी ने बताया कि 15 को नाम वापसी तथा 16 नवंबर को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष तथा पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने तैयारियां की गई हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने तथा चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करने के निर्देश दिए हैं।

