बागेश्वर के चौगांवछीना में पूर्व सैनिक का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, कमरे में मिला शव
बागेश्वर के चौगांवछीना में एक पूर्व सैनिक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। उनका शव उनके कमरे में मिला। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में सनसनी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बागेश्वर । जनपद के चौगांवछीना में एक पूर्व सैनिक का शव उनके कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वह अकेले रहते थे। रात सोने से पहले कमरे में उन्होंने आग भी जलाई थी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
59 वर्षीय पूर्व फौजी जीत सिंह रावत पुत्र बालम सिंह रावत, निवासी चौगांवछीना की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम मृतक के पुत्र उन्हें बार-बार फोन कर रहे थे, लेकिन उनका मोबाइल नहीं उठा। उन्होंने अपने चचेरे भाई ईश्वर सिंह को फोन कर पिता की स्थिति देखने को कहा।
ईश्वर सिंह जब घर पहुंचे तो अंदर से दरवाजा बंद मिला। खिड़की से झांकने पर देखा कि जीत सिंह रावत जमीन पर गिरे पड़े हैं। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां वह मृत अवस्था में पाए गए। शव को जिला अस्पताल बागेश्वर लाया गया और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रख दिया गया है।
बताया जा रहा है कि जीत सिंह रावत ने सोते समय कमरे में आग जलाई हुई थी, जिससे दम घुटने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। मृतक के दो बेटे हैं, जिनमें एक नेवी में दूसरा दूसरा आर्मी में कार्यरत है। उनकी बहू मंडलसेरा पीपलचौक में रहती हैं। स्वजन के अनुसार दोनों बेटों के पहुंचने के बाद ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कराई जाएगी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
