जागरण संवाददाता, बागेश्वर । जनपद के चौगांवछीना में एक पूर्व सैनिक का शव उनके कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वह अकेले रहते थे। रात सोने से पहले कमरे में उन्होंने आग भी जलाई थी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

59 वर्षीय पूर्व फौजी जीत सिंह रावत पुत्र बालम सिंह रावत, निवासी चौगांवछीना की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम मृतक के पुत्र उन्हें बार-बार फोन कर रहे थे, लेकिन उनका मोबाइल नहीं उठा। उन्होंने अपने चचेरे भाई ईश्वर सिंह को फोन कर पिता की स्थिति देखने को कहा।

ईश्वर सिंह जब घर पहुंचे तो अंदर से दरवाजा बंद मिला। खिड़की से झांकने पर देखा कि जीत सिंह रावत जमीन पर गिरे पड़े हैं। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां वह मृत अवस्था में पाए गए। शव को जिला अस्पताल बागेश्वर लाया गया और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रख दिया गया है।