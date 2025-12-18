बागेश्वर की आलिशा मनराल ने रचा इतिहास, बनी सीनियर वर्ग ताइक्वांडो की नेशनल चैंपियन
बागेश्वर की आलिशा मनराल ने 41वीं राष्ट्रीय सीनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने हैदराबाद में गुजरात की खिलाड़ी को हराया। आलिशा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बागेश्वर । 41वीं राष्ट्रीय सीनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जनपद की उदीयमान खिलाड़ी आलिशा मनराल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सीनियर वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन बनकर आलिशा ने न केवल जिले बल्कि पूरे प्रदेश को गौरवाविंत किया है।
हैदराबाद में 12 से 14 दिसंबर तक आयोजित फाइनल मुकाबले में आलिशा ने गुजरात की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को पराजित कर खिताब जीता। इससे पूर्व भी आलिशा जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता तथा स्कूली नेशनल खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए प्रदेश सरकार ने उन्हें वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित तीलू रौतेली पुरस्कार भी प्रदान किया है।
ग्रुप पूमसे वर्ग में जिले के विवेक नेगी, जगदीश तथा दिवाकर कुमार ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक प्राप्त किया। कोच कमलेश तिवारी, गोकुल खेतवाल ने आलिशा के विशेष प्रदर्शन पर हर्ष व्यक्त करते हुए इसे जिले के लिए प्रेरणास्रोत बताया। इधर, जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों ने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी जिले की बेटियां राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर जनपद का नाम रोशन करेंगी तथा प्रशासन स्तर से उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।