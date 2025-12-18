बागेश्वर की आलिशा मनराल ने रचा इतिहास, बनी सीनियर वर्ग ताइक्वांडो की नेशनल चैंपियन

जागरण संवाददाता, बागेश्वर । 41वीं राष्ट्रीय सीनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जनपद की उदीयमान खिलाड़ी आलिशा मनराल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सीनियर वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन बनकर आलिशा ने न केवल जिले बल्कि पूरे प्रदेश को गौरवाविंत किया है।

हैदराबाद में 12 से 14 दिसंबर तक आयोजित फाइनल मुकाबले में आलिशा ने गुजरात की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को पराजित कर खिताब जीता। इससे पूर्व भी आलिशा जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता तथा स्कूली नेशनल खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए प्रदेश सरकार ने उन्हें वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित तीलू रौतेली पुरस्कार भी प्रदान किया है।