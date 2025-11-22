बागेश्वर : स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ‘शहीद’ लिखने पर विवाद, सुधार न होने पर आंदोलन की चेतावनी

जागरण संवाददाता, बागेश्वर । दो वर्ष बीत जाने के बाद भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गांव में उनके नाम के शिलापट स्थापित नहीं हो पाए थे। अब जब शिलापट गांव पहुंचे, तो पंचायती राज विभाग ने बड़ी चूक करते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को शहीद के रूप में दर्शा दिया। इस गंभीर त्रुटि पर सेनानी परिवारों ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। इसे तुरंत सुधारकर सम्मानजनक तरीके से शिलापट स्थापित करने की मांग की है।

चेतावनी दी है कि यदि त्रुटि जल्द नहीं सुधारी गई, तो वह आमरण अनशन करने को बाध्य होंगे तथा इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर देशभर में स्वतंत्रता सेनानियों तथा वीर सैनिकों-बलिदानियों के गांवों में शिलापट लगाए जाने थे। जनपद की हालिया उत्तराधिकारी संगठन बैठक में दूरस्थ क्षेत्रों में शिलापट न लगने का मुद्दा प्रमुखता से उठा, जिसके बाद विभाग हरकत में आया। 15 अगस्त 2023 तक शिलापट लग जाने थे, लेकिन कांडा तहसील के बगराटी गांव में यह दो दिन पूर्व ही पहुंचे।