जागरण संवाददाता, बागेश्वर । सैन्य भर्ती की तैयारी कर रही जिले की प्रतिष्ठित यूथ इंडिया अकादमी ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्टता का प्रमाण दिया है। सेवानिवृत्त कैप्टन नारायण सिंह के निर्देशन में संचालित यह निश्शुल्क प्रशिक्षण संस्थान वर्ष 2017 से अब तक सैकड़ों युवाओं को सेना में भर्ती होने का सपना पूरा करा चुका है। इसी कड़ी में इस वर्ष आर्मी अग्निवीर भर्ती में अकादमी के 55 से अधिक युवाओं का फाइनल चयन हुआ है, जो जिले ही नहीं पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की उपलब्धि है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शनिवार को चयनित युवा जब अकादमी पहुंचे, तो मैदान में उत्साह, गर्व तथा उपलब्धि का अद्भुत माहौल नजर आया। युवाओं ने कैप्टन नारायण सिंह के साथ अपनी सफलता साझा की। कैप्टन ने इस उपलब्धि को युवाओं की कड़ी मेहनत तथा अनुशासन का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि पहाड़ का युवा हमेशा मेहनती तथा अनुशासित रहा है, बस उसे सही दिशा तथा अवसर की जरूरत होती है। उन्होंने यह भी कहा कि अग्निवीर भर्ती में बड़ी संख्या में चयन इस बात का प्रमाण है कि निरंतर कठिन परिश्रम तथा योग्य प्रशिक्षण से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।