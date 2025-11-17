Language
    वाराणसी में अग्निवीर भर्ती पर छाया दलालों का साया, सामने आया चौंकाने वाला खुलाया

    By Rakesh srivastavaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 12:21 PM (IST)

    वाराणसी में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में दलालों की सक्रियता सामने आई है। ये दलाल युवाओं को सेना में भर्ती कराने के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। सेना ने दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और युवाओं को उनसे बचने की सलाह दी है। युवाओं को हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी देने को कहा गया है।

    सूचना पर फौज की खुफिया एजेंसी ‘अंसारी’ समेत दूसरे दलालों की सक्रियता जानने और उन्हें दबोचने में जुटी हैं।

    राकेश श्रीवास्तव, जागरण वाराणसी : अग्निवीर भर्ती में दलालों का काला साया पड़ने की बात सामने आई है। ऊंचाई की माप दे रहे 165 सेंटीमीटर के एक अभ्यर्थी ने इसकी पुष्टि की। वह ‘अंसारी’ नामक दलाल के भरोसे पर हाइट कम होने के बाद भी रैली में पहुंचा था। सेना भर्ती कार्यालय प्रशासन की सूचना पर फौज की खुफिया एजेंसी ‘अंसारी’ समेत दूसरे दलालों की सक्रियता जानने और उन्हें दबोचने में जुटी हैं।

    छावनी परिषद स्थित रणबांकुरे स्टेडियम में आठ नवंबर से अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू है, जो 21 नवंबर तक चलेगी। 14 दिनों की इस भर्ती प्रक्रिया 18 हजार अभ्यर्थी पूरे पूर्वांचल से परीक्षा देने पहुंच रहे हैं। सेना भर्ती कार्यालय के अधिकारी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले से ही दलालों से बचने की चेतावनी देते आ रहे हैं।

    मीडिया के जरिए यह बात पहुंचाई गई कि अभ्यर्थी अपनी ऊंचाई खुद से मापें, 169 सेमी. से कम हो तो रैली में न आएं। भर्ती के आदर्श मानकों के इतर कुछ नहीं होगा। भर्ती रैली में आने-जाने, रहने व भोजन में जरूर एक से दो हजार रुपये खर्च होंगे। सेना भर्ती से जुड़े अधिकारी आश्वस्त थे कि एक अभ्यर्थी की सूचना ने सबकी नींद उड़ा दी।

    भर्ती प्रक्रिया की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस और सेना के ड्रोन एक-एक गतिविधि कैद कर रहे हैं। जिस दिन दौड़ प्रक्रिया में युवाओं की भीड़ ज्यादा हो रही, उस दिन कुछ युवाओं को दूसरे दिन बुलाया जा रहा है।

    गाजीपुर के 674 युवाओं ने पास की दौड़, 10 ने जीती सेना की टी-शर्ट : छावनी परिषद स्थित रणबांकुरे स्टेडियम में शनिवार को अग्निवीर भर्ती के लिए गाजीपुर के 1025 युवाओं ने दौड़ लगाई, जिसमें 674 ने सफलता अर्जित की। नौवें दिन परीक्षा के लिए बुलाए गए 1260 अभ्यर्थियों में 235 अनुपस्थित रहे। दौड़ में सबसे तेज दौड़े 10 धावकों में आनंद यादव, विश्वदीप यादव, गोलू यादव, सूरज पाल, अमित राजभर, सुधीर कश्यप, शशि यादव, सौरव यादव, निर्भय नारायण यादव, सुधीर यादव को सेना के लोगो वाली टी-शर्ट उपहार में दी। सोमवार 17 नवंबर को दसवें दिन गाजीपुर-मऊ के 1235 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था।

     