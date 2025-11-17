वाराणसी में अग्निवीर भर्ती पर छाया दलालों का साया, सामने आया चौंकाने वाला खुलाया

राकेश श्रीवास्तव, जागरण वाराणसी : अग्निवीर भर्ती में दलालों का काला साया पड़ने की बात सामने आई है। ऊंचाई की माप दे रहे 165 सेंटीमीटर के एक अभ्यर्थी ने इसकी पुष्टि की। वह ‘अंसारी’ नामक दलाल के भरोसे पर हाइट कम होने के बाद भी रैली में पहुंचा था। सेना भर्ती कार्यालय प्रशासन की सूचना पर फौज की खुफिया एजेंसी ‘अंसारी’ समेत दूसरे दलालों की सक्रियता जानने और उन्हें दबोचने में जुटी हैं।

छावनी परिषद स्थित रणबांकुरे स्टेडियम में आठ नवंबर से अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू है, जो 21 नवंबर तक चलेगी। 14 दिनों की इस भर्ती प्रक्रिया 18 हजार अभ्यर्थी पूरे पूर्वांचल से परीक्षा देने पहुंच रहे हैं। सेना भर्ती कार्यालय के अधिकारी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले से ही दलालों से बचने की चेतावनी देते आ रहे हैं।

मीडिया के जरिए यह बात पहुंचाई गई कि अभ्यर्थी अपनी ऊंचाई खुद से मापें, 169 सेमी. से कम हो तो रैली में न आएं। भर्ती के आदर्श मानकों के इतर कुछ नहीं होगा। भर्ती रैली में आने-जाने, रहने व भोजन में जरूर एक से दो हजार रुपये खर्च होंगे। सेना भर्ती से जुड़े अधिकारी आश्वस्त थे कि एक अभ्यर्थी की सूचना ने सबकी नींद उड़ा दी।

भर्ती प्रक्रिया की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस और सेना के ड्रोन एक-एक गतिविधि कैद कर रहे हैं। जिस दिन दौड़ प्रक्रिया में युवाओं की भीड़ ज्यादा हो रही, उस दिन कुछ युवाओं को दूसरे दिन बुलाया जा रहा है।