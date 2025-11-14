Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Vegetable Price Hike: उत्तराखंड में सर्दी शुरू होते ही सब्जियों के दाम चढ़े, मटर 160 रुपये किलो पहुंचा

    By Hemant Bisht Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 05:01 PM (IST)

    उत्तराखंड में सर्दी शुरू होते ही सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। मटर 160 रुपये किलो तक पहुँच गया है, जिससे रसोई का बजट प्रभावित हुआ है। फलों के दाम भी बढ़े हैं, सेब 120 रुपये और अनार 150 रुपये किलो बिक रहे हैं। बढ़ती कीमतों के कारण लोगों को खरीदारी करते समय सावधानी बरतनी पड़ रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    फल भी हुए महंगे, अनार 150 और सेब 120 रुपये किलो. File

    संवाद सहयोगी, जागरण, अल्मोड़ा। सर्दी का सीजन शुरू होते ही सब्जियों के दामों बढ़ोतरी दिखने को मिल रही है। इस मौसम में लोगों की पहली पसंद मटर, मूली, टमाटर के दाम आसमान छू रहे है। इन सब्जियों के दाम बढ़ने से घर की रसोई में भी असर पड़ा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जौहरी बाजार सब्जी रमा शंकर ने बताया कि मटर के दाम 150 से 160 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। मूली 60 रुपये किलो, टमाटर 60 रुपये, आलू तक बिक रहा है। वहीं फलों के दामों में भी उछाल देखने को मिल रहा है। बाजारों में सेब और अनार के दाम तेजी से बढ़े हैं। लाला बाजार के फल विक्रेता सोहन ने बताया कि सेब 120 रुपये किलो और अनार 150 रुपये किलो में बिक रहा है। बढ़ते दामों के कारण लोगों को खरीदारी सोच-समझकर करनी पड़ रही है। यहां मौसम ठंडा होने से हरी सब्जियां न केवल स्वाद बढ़ा रही हैं बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं।

    बाजारों में फलों और सब्जियों के दाम

    • सब्जी -पिछले -वर्तमान
    • मटर -120 -160
    • मूली -40 -60
    • टमाटर -40 -60
    • बैगन -60 -60
    • बंदगोभी- 40 -40
    • आलू -30 -30
    • सेब -100 -120
    • अनार -100 -150

    यह भी पढ़ें- गड्ढा खोदकर जमीन में डाला जाएगा यह आलू, वजह जानकर एक बार में नहीं होगा यकीन

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज मंडल ने तीन वर्षों में सात गुना कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाया, नई तकनीक से किसान बढ़ा रहे फसल की गुणवत्ता