गड्ढा खोदकर जमीन में डाला जाएगा यह आलू, वजह जानकर एक बार में नहीं होगा यकीन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। महेवा मंडी में जब्त केमिकल से रंगा गया आलू गुरुवार को सहजनवां के सुथनी में सुरक्षित निस्तारित कराया जाएगा। नगर निगम के ट्रकों में भरकर आलू भेजा जाएगा। फिर गड्ढा खोदकर आलू उसमें डाल दिया जाएगा। इसके बाद ऊपर से मिट्टी भर दी जाएगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों की नगर निगम के अधिकारियों से बात हो गई है।

