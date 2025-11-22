Uttarakhand Panchayat By-Election: टानारैली में बराबरी पर मुकाबला, लॉटरी से कमला बनी प्रधान
ताड़ीखेत के टाना रैली में प्रधान पद के चुनाव में कमला पंत और कविता तड़ियाल को बराबर मत मिले। जिसके बाद लॉटरी से कमला पंत को विजयी घोषित किया गया। निर्वाचन अधिकारी तारा चंद की निगरानी में मतगणना हुई। स्यों तल्ला में पंचायत सदस्य के चार पदों के लिए भी चुनाव हुए, जिसमें श्वेता रावत, दीपक, सरिता, और दीपा देवी चुनी गईं।
जागरण संवाददाता, ताड़ीखेत। विकासखंड के टाना रैली में प्रधान पद का चुनाव रोमांचक रहा। मुखिया के लिए मतगणना में कमला पंत व कविता तडियाल को बराबर मत मिले। इस पर लाटरी से चुनाव का निर्णय लिया गया। इसमें कमला विजयी घोषित की गई।
ब्लाक सभागार में शनिवार को प्रात: आठ बजे से निर्वाचन अधिकारी तारा चंद की निगरानी में टानारैली ग्राम पंचायत के प्रधान पद के लिए मतों की गिनती शुरू हुई। प्रधानी के लिए कमला पंत व कविता तड़ियाल के बीच सीधा मुकाबला और टक्कर भी कडी थी। दोनों उम्मीदवारों को 98-98 मत मिले। उहापोह के बीच निर्वाचन अधिकारी तारा चंद की मौजूदगी में लाटरी से परिणाम निकालने पर सहमति बनी। इसमें कमला पंत ने बाजी मार ली।
वहीं स्यों तल्ला में पंचायत सदस्य के चार पदों के लिए कुल आठ उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें श्वेता रावत, दीपक, सरिता, दीपा देवी चुनी गईं।
