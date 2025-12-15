Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Almora News: सल्ट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तीन तस्कर गिरफ्तार; 29.08 किलो गांजा बरामद

    By Chandrashekhar DiwediEdited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:41 PM (IST)

    अल्मोड़ा के सल्ट में पुलिस ने नशा विरोधी अभियान में दो मामलों में 29.08 किलोग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस ने तीन तस्करों को गिरफ्तार कर उनकी मोटरसाइकि ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा: नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सल्ट पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुल 29.08 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस ने दोनों मामलों में तीन तस्करों को गिरफ्तार कर उनकी मोटरसाइकिलें सीज कर दी हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहला मामला

    पहले मामले में पुलिस टीम ने पेरिस्या से लगभग एक किलोमीटर आगे झीमार रोड पर चेकिंग के दौरान श्रीमार की ओर से आ रही सफेद रंग की अपाचे मोटरसाइकिल (यूके18-5427) को रोका।

    तलाशी लेने पर बाइक सवार राजेश कुमार निवासी कुंडेश्वरी काशीपुर के कब्जे से 12.585 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। आरोपित को गिरफ्तार कर थाना सल्ट में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज की गई।

    पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह गुलार क्षेत्र से गांजा कुंडेश्वरी काशीपुर ले जाकर पुड़ियों में बेचने की योजना बना रहा था। आरोपित का आपराधिक इतिहास भी है।

    दूसरा मामला

    दूसरे मामले में कालीगांव रगडगाड़ बैंड के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने काले रंग की हीरो स्पलेंडर प्लस (यूके06-एएस-6873) पर सवार अलाउद्दीन और नौशाद को पकड़ा।

    दोनों आरोपित ग्राम बुढ़नपुर, अलीगंज, भगतपुर, मुरादाबाद के रहने वाले है। दोनों के कब्जे से 16.495 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा संख्या 21/25 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

    गांजा तस्करी से जुड़े स्रोतों और नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। नशे के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
    देवेंद्र पींचा, एसएसपी अल्मोड़ा

    यह भी पढ़ें- गया जंक्शन पर ऑपरेशन नारकोस में सफलता, हावड़ा-नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस से 4.8 किलो गांजा बरामद

    यह भी पढ़ें- गुजरात: सूरत एयरपोर्ट पर पौने दो किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद