गया जंक्शन पर ऑपरेशन नारकोस में सफलता, हावड़ा-नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस से 4.8 किलो गांजा बरामद
गया जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन नारकोस के तहत बड़ी सफलता हासिल की। हावड़ा-नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस से 4.8 किलो गांजा बरामद किया गया, जिस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गयाजी। डीडीयू मंडल अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गया ने ऑपरेशन नारकोस के तहत मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। रविवार को आरपीएफ-जीआरपी की संयुक्त टीम ने गया जंक्शन पर हावड़ा–नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12801 अप से 4.800 किलोग्राम गांजा बरामद किया।
जब्त गांजे की अनुमानित बाजार कीमत करीब 2 लाख 40 हजार रुपये आंकी गई है। रेलवे कंट्रोल से मिली सूचना के आधार पर ट्रेन के गया जंक्शन प्लेटफार्म संख्या 01 पर पहुंचते ही सुरक्षा बलों ने सघन जांच अभियान चलाया।
पांच पैकेट गांजा संदिग्ध अवस्था में मिले
जांच के दौरान कोच संख्या एम-1 के हावड़ा साइड टॉयलेट की छत में छिपाकर रखे गए कुल पांच पैकेट संदिग्ध अवस्था में मिले। तलाशी लेने पर पैकेटों में गांजा पाया गया, जिसे लावारिस हालत में जब्त कर लिया गया।
इस कार्रवाई में आरपीएफ गया पोस्ट के उप निरीक्षक जावेद इकबाल के नेतृत्व में संतोष कुमार सिंह, मुकेश कुमार, विकास कुमार, आलोक कुमार सक्सेना, अमित कुमार, सहायक उप निरीक्षक अनिल कुमार चौधरी, दीपक कुमार ओझा तथा जीआरपी गया की टीम शामिल रही।
तस्करों की गिरफ्तारी के लिए जांच तेज
मौके पर विधिवत जब्ती सूची तैयार की गई और बरामद मादक पदार्थ को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जीआरपी थाना गया ले जाया गया। इस संबंध में जीआरपी थाना गया में उप निरीक्षक जावेद इकबाल ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
फिलहाल गांजा तस्करी में शामिल आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच तेज कर दी गई है। रेलवे प्रशासन ने इसे यात्रियों की सुरक्षा और नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने की दिशा में अहम उपलब्धि बताया है।
