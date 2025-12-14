गुजरात: सूरत एयरपोर्ट पर पौने दो किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद
राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : उत्पाद शुल्क विभाग और ईडी की टीमों ने हांगकांग से गुजरात लाए जा रहे पौने दो किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा को सूरत एयरपोर्ट पर बरामद किया है। जांच एजेंसियों को सूचना मिली थी कि हांगकांग से गुजरात में हाइड्रोपोनिक गांजा की तस्करी की जा रही है।
एअर इंडिया एक्सप्रेस विमान से हाइड्रोपोनिक गांजा लाने की सूचना मिलते ही उत्पाद शुल्क व ईडी की टीमों ने सूरत एयरपोर्ट पर इस विमान के सभी यात्रियों को रोककर उनकी तलाशी ली। एक सूटकेश में गांजा के 24 पैकेट मिले। इसकी जांच करने पर पता चला कि हांगकांग से लाया गया यह हाइड्रोपोनिक गांजा है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करोड़ों में है। इस गांजा की खेती हाइड्रोपोनिक तकनीक का इस्तेमाल कर की जाती है। इसे उगाने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर पानी का घोल बनाया जाता है और उसी का इस्तेमाल कर इसे उगाया जाता है।
हाइड्रोपोनिक तकनीक से उगाए गए गांजे में सामान्य गांजे की तुलना में उच्च टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल स्तर होता है, जो इसे अधिक नशीला बनाता है। इस हाइड्रोपोनिक गांजे को सिगरेट में भरकर भी उपयोग किया जाता है।
