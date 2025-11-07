Language
    ऑपरेशन स्वास्थ्य आंदोलन 37वें दिन भी जारी, उत्तराखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी

    By Umrao Negi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 04:24 PM (IST)

    चौखुटिया में सीएचसी में विशेषज्ञ डॉक्टरों की मांग को लेकर 'ऑपरेशन स्वास्थ्य' आंदोलन 37वें दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मांगों को पूरा न करने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। भूख हड़ताल और क्रमिक अनशन भी जारी हैं। आंदोलनकारियों ने एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया।

    मौके पर आंदोलनकारियों ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया। जागरण

    संस, जागरण चौखुटिया। सीएचसी में विशेषज्ञ चिकित्सकों समेत सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की मांग को लेकर चलाया जा रहा ऑपरेशन स्वास्थ्य आंदोलन जारी है। मौके पर आंदोलनकारियों ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया।

    शुक्रवार को भी समर्थन में पहुंचे लोगों ने आंदोलन स्थल पर खूब नारेबाजी कर सरकार के विरुद्ध आवाज बुलंद की। कहा कि यदि मांगों को जल्द धरातल पर नहीं उतारा गया तो आगे आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसके लिए वक्ताओं ने सभी से ऑपरेशन स्वास्थ्य के बैनर तले एकजुट होने का आह्वान किया। इधर भूख हड़ताल व क्रमिक अनशन जारी है। बीते दो अक्टूबर से यहां आरती घाट पर चलाया जा रहा ऑपरेशन स्वास्थ्य आंदोलन शुक्रवार को 37 वें दिन जारी रहा। भूख हड़ताल में बैठे ललित नैनवाल के अनशन का दूसरा दिन है।

    क्रमिक धरने की श्रंखला को जारी रखते हुए चंद्रा तिवारी, जगदीश नायक, बचे सिंह कठायत व कुंवर सिंह भेलवाल ने क्रमिक धरने में भागीदारी की। जिन्हें नारेबाजी के बीच फूल माला पहनाकर बैठाया। नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे पूर्व सूबेदार मेजर गोपाल गिरि गोस्वामी ने आंदाेलन के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त कर सहयोग का वादा किया। रोज की तरह सभा में आंदोलन के मुखिया भुवन कठायत ने तल्ख लहजे में सीएम की कार्यशैली पर कड़ा आक्रोश जताया। कहा कि जब तक मांगों को धरातल पर नहीं उतारा गया आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने आंदोलन के नाम पर राजनीति करने वालों को भी कड़ा संदेश दिया।

    एडवोकेट अशोक कुमार व तारा दत्त शर्मा ने सभी से एकजुट होकर आंदोलन में कूदने का आह्वान किया। इस अवसर पर जगत सिंह नेगी, विपिन शर्मा, पूर्व सूबेदार खीम सिंह नेगी, मनोज सिंह बिष्ट, दान सिंह नेगी, पवन मेहरा, हरी सिंह असवाल, गोबिंद रावत, नारायण सिंह, मदन सिंह, कैलाश जोशी, हरी सिंह असवाल, कुंदन राम, नारायण तिवारी, ललित जोशी आदि मौजूद रहे।

