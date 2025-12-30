Language
    नई स्कूटी खरीद कर गांव आ रहा था दंपती, अचानक सड़क पर रपटा वाहन; महिला की हुई मौत

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 04:24 PM (IST)

    द्वाराहाट में चौखुटिया रोड पर नई स्कूटी खरीदने के बाद घर लौट रहे दंपती दुर्घटनाग्रस्त हो गए। पंथीनगाड़ के पास स्कूटी फिसलने से सुरेश कुमार और उनकी पत् ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, जागरण द्वाराहाट: चौखुटिया रोड पर पेट्रोल पंप से कुछ दूर स्कूटी रपटने से दंपती घायल हो गया। उसे सीएचसी ले जाया गया, लेकिन महिला ने दम तोड़ दिया।

    जमड़िया (चौखुटिया) निवासी सुरेश कुमार अपनी पत्नी सरोज देवी (26 वर्ष) के साथ बीते सोमवार को स्कूटी खरीदने के लिए रानीखेत गया था। नया दोपहिया लेकर वह गांव के लिए निकला। यहां नगर से करीब तीन किमी दूर पंथीनगाड़ के निकट स्कूटी अनियंत्रित होकर रपट गई।

    हादसे में दंपती घायल हो गया। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान पति पत्नी की हालत ठीक थी। चिकित्सकों के अनुसार मृतक सरोज देवी के सिर व शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोट नहीं थी। वह सामान्य अवस्था में बातचीत भी कर रही थी।

    महिला ने रात्रि करीब 11 बजे अपने हाथ से पानी भी पिया। कुछ देर बाद उसे घबराहट सी महसूस हुई और उसने दम तोड़ दिया। मृतका का पति सुरेश बाहर नौकरी करता है। वह चार साल की पुत्री और दो साल के पुत्र को रोता बिलखता छोड़ गई है।

    'पेट्रोल पंप के आगे स्कूटी अनियंत्रित होकर रपट गई। पति-पत्नी को सीएचसी ले जाया गया। दोनों को अधिक चोटें नहीं आई थी, लेकिन सरोज देवी की रात्रि में मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए रानीखेत भिजवा दिया गया है।
    - विनोद जोशी, कोतवाल द्वाराहाट'

