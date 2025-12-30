Language
    कानपुर के जहानाबाद रोड पर दर्दनाक हादसा, ट्रक ने महिला को कुचला; मौके पर हो गई मौत

    By Udyan Shukla Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 03:28 PM (IST)

    कानपुर के जहानाबाद रोड पर एक प्रमुख चौराहे के पास सोमवार शाम एक ट्रक ने पैदल जा रही 55 वर्षीय महमूना को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत ह

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। जहानाबाद रोड पर नगर के प्रमुख चौराहा के पास सोमवार शाम ट्रक ने पैदल जा रही महिला को कुचल दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

    राहगीरों ने ट्रक को पकड़ लिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने उसे कब्जे में लिया है। वहीं, महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

    नगर में जवाहर नगर पश्चिमी (सरकारी अस्पताल के पीछे) निवासी 55 वर्षीय महमूना अपने पति रहीश के साथ रहती थीं। यह उनकी दूसरी शादी थी। महमूना को जहानाबाद रोड स्थित आसरा आवास कालोनी भी मिली हुई थी।

    स्वजन ने बताया कि दिन में एक बार वह कालोनी साफ-सफाई के लिए जाती थी। सोमवार को वह कालोनी से ही पैदल लौट रही थीं। जहानाबाद रोड पर प्रमुख चौराहे के पास स्टेट बैंक के सामने एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। राहगीरों ने देखा तो शोर मचाया। इसके बाद ट्रक को पकड़ लिया गया।

    मौके पर कस्बा चौकी प्रभारी शैलैंद्र सिंह पहुंचे। ट्रक को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। चौकी प्रभारी के मुताबिक शव का पोस्टमार्टम कराकर विधिक कार्रवाई की जाएगी।