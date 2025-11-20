जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। जागेश्वर धाम के शांत, पवित्र वातावरण में वह नज़ारा देखने को मिला, जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। महा मृत्युंजय मंदिर, जहां भक्त मन की शांति और न्याय की तलाश में आते हैं, वहां एक परिवार नवजात बच्चे के ‘असल बाप’ का फैसला करवाने पहुंच गया। लेकिन विवाद इस कदर बढ़ा कि मंदिर परिसर मिनटों में अखाड़ा बन गया।

बताया जा रहा है कि परिवार में काफी समय से नवजात के पितृत्व पर विवाद चल रहा था। सास का दावा था कि बच्चा उसके बेटे का नहीं, बल्कि बहू के कथित प्रेमी का है। इतना ही नहीं, कथित प्रेमी भी पूरे आत्मविश्वास के साथ परिवार के साथ मंदिर पहुंचा था! सास का कहना था कि उसने कई बार बहू को प्रेमी के साथ ‘आपत्तिजनक स्थिति’ में देखा है। वहीं बहू ने आरोपों को कहानी बताते हुए कहा “सारा सच डीएनए बताएगा।”

मंदिर में परंपरा है कि सत्य सिद्ध करने के लिए महा मृत्युंजय के समक्ष जल पीना होता है। सास ने बिना झिझक जल पीने की हामी भर दी, लेकिन ऐन मौके पर बहू रुक गई। उसने कहा कि जल नहीं, अब केवल डीएनए ही सच बताएगा। इसके बाद सास का पारा खिलंदड़ ऊंचाई पर पहुंच गया और दोनों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई।