संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा। छठी राष्ट्रीय सीनियर बी योगासन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन कर भैसड़ गांव सोमेश्वर की ममता किरौला ने वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है। दो जनवरी तक संगमनेर महाराष्ट्र में योगासन भारत स्पोर्ट फेडरेशन की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में ममता ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर कांस्य (ब्रांज) पदक पर कब्जा कर प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया। अब वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप गुजरात में आयोजित होगी।

ममता मूल रूप से भैसड़ गांव, सोमेश्वर, अल्मोड़ा (उत्तराखंड) की निवासी हैं। उन्होंने बताया कि योग की सूक्ष्म तकनीक और गहरी समझ उन्हें डा. नवीन भट्ट एवं डा. गिरीश सिंह अधिकारी के संरक्षण में योग विज्ञान विभाग, सोबन सिंह जीना परिसर से प्राप्त हुईं।