Almora : हवालबाग के फलसीमा में पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

संस, जागरण, अल्मोड़ा: अल्मोड़ा: हवालबाग ब्लाक के फलसीमा गांव में लंबे समय से दहशत का पर्याय बना नर गुलदार आखिरकार छह दिन बाद वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। गुलदार के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है।

फलसीमा गांव में पिछले काफी समय से नर गुलदार की सक्रियता बढ़ गई थी। यह गुलदार कई मवेशियों को अपना शिकार बना चुका था, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल था। गुलदार के डर से लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग ने गांव में पिंजरा लगाया था। रविवार सुबह ग्रामीणों ने गुलदार को पिंजरे में फंसा देखा और इसकी जानकारी वन विभाग को दी।

मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार का स्वास्थ्य परीक्षण किया। वन क्षेत्राधिकारी मोहन राम आर्या ने बताया कि पिंजरे में फंसा गुलदार नर है, जिसकी उम्र लगभग 5 से 6 वर्ष है। आगे की कार्रवाई वन्यजीव नियमों के तहत की जा रही है।