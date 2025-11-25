Almora News: मैंचोड़ गांव में घर के पीछे गिरी दीवार, मलबे में दबे तीन लोग; एक मजदूर की हुई मौत

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा: हवालबाग ब्लाक के मैंचोड़ गांव में निर्माण काम के दौरान मकान मालिक समेत तीन लोग मलबे की चपेट में आने से दब गए। जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। जबकि दो मजदूर घायल हो गए। घायलों को रेस्क्यू कर बेस अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उनका उपचार चल रहा है।

चल रहा था निर्माण कार्य मैंचोड़ गांव निवासी कृष्णा सिंह के घर पर कार्य चल रहा था। कृष्णा और दो अन्य मजदूर आनंद राम निवासी कोटयूड़ा और गोपाल राम निवासी कोटयूड़ा घर के पीछे रास्ते से लगी दीवार मरम्मत समेत वहां से मिट्टी हटाने के कार्य में लगे थे।

मलबे में तीन मजदूर दबे इस बीच वहां पर अचानक भू-धंसाव हो गया। भारी मात्रा में मिट्टी गिरने से वहां पर काम में तीनों मजदूर दब गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद आपदा, एसडीआरएफ समेत एसडीएम सदर संजय कुमार मौके पर पहुंचे।