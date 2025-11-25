Almora News: मैंचोड़ गांव में घर के पीछे गिरी दीवार, मलबे में दबे तीन लोग; एक मजदूर की हुई मौत
अल्मोड़ा के मैंचोड़ गांव में निर्माण कार्य के दौरान भू-धंसाव से तीन मकान मालिक समेत तीन लोग मलबे में दब गए। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपदा प्रबंधन और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य किया।
जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा: हवालबाग ब्लाक के मैंचोड़ गांव में निर्माण काम के दौरान मकान मालिक समेत तीन लोग मलबे की चपेट में आने से दब गए। जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। जबकि दो मजदूर घायल हो गए। घायलों को रेस्क्यू कर बेस अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उनका उपचार चल रहा है।
चल रहा था निर्माण कार्य
मैंचोड़ गांव निवासी कृष्णा सिंह के घर पर कार्य चल रहा था। कृष्णा और दो अन्य मजदूर आनंद राम निवासी कोटयूड़ा और गोपाल राम निवासी कोटयूड़ा घर के पीछे रास्ते से लगी दीवार मरम्मत समेत वहां से मिट्टी हटाने के कार्य में लगे थे।
मलबे में तीन मजदूर दबे
इस बीच वहां पर अचानक भू-धंसाव हो गया। भारी मात्रा में मिट्टी गिरने से वहां पर काम में तीनों मजदूर दब गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद आपदा, एसडीआरएफ समेत एसडीएम सदर संजय कुमार मौके पर पहुंचे।
घायलों को अस्पताल पहुंचाया
रेस्क्यू टीम ने तीनों घायलों को मलबे से निकाल कर अस्पताल पहुंचा। लेकिन इस हादसे में कोटयूड़ा गांव निवासी मजदूर आनंद राम उम्र 45 वर्ष की मौत हो गई। जबकि मकान मालिक कृष्ण कुमार सिंह मेहता और कोटयूड़ा निवासी मजदूर गोपाल राम घायल हो गए। दोनों घायलों को बेस अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उनका उपचार चल रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।