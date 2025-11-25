Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Almora News: मैंचोड़ गांव में घर के पीछे गिरी दीवार, मलबे में दबे तीन लोग; एक मजदूर की हुई मौत

    By Chandrashekhar DiwediEdited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 04:30 PM (IST)

    अल्मोड़ा के मैंचोड़ गांव में निर्माण कार्य के दौरान भू-धंसाव से तीन मकान मालिक समेत तीन लोग मलबे में दब गए। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपदा प्रबंधन और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    हवालबाग ब्लाक के मैंचोड़ गांव में निर्माण कार्य के दौरान मलबे में दबे लोगों को निकालती एसडीआरएफ की टीम।

    जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा: हवालबाग ब्लाक के मैंचोड़ गांव में निर्माण काम के दौरान मकान मालिक समेत तीन लोग मलबे की चपेट में आने से दब गए। जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। जबकि दो मजदूर घायल हो गए। घायलों को रेस्क्यू कर बेस अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उनका उपचार चल रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चल रहा था निर्माण कार्य

    मैंचोड़ गांव निवासी कृष्णा सिंह के घर पर कार्य चल रहा था। कृष्णा और दो अन्य मजदूर आनंद राम निवासी कोटयूड़ा और गोपाल राम निवासी कोटयूड़ा घर के पीछे रास्ते से लगी दीवार मरम्मत समेत वहां से मिट्टी हटाने के कार्य में लगे थे।

    मलबे में तीन मजदूर दबे

    इस बीच वहां पर अचानक भू-धंसाव हो गया। भारी मात्रा में मिट्टी गिरने से वहां पर काम में तीनों मजदूर दब गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद आपदा, एसडीआरएफ समेत एसडीएम सदर संजय कुमार मौके पर पहुंचे।

    घायलों को अस्पताल पहुंचाया

    रेस्क्यू टीम ने तीनों घायलों को मलबे से निकाल कर अस्पताल पहुंचा। लेकिन इस हादसे में कोटयूड़ा गांव निवासी मजदूर आनंद राम उम्र 45 वर्ष की मौत हो गई। जबकि मकान मालिक कृष्ण कुमार सिंह मेहता और कोटयूड़ा निवासी मजदूर गोपाल राम घायल हो गए। दोनों घायलों को बेस अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उनका उपचार चल रहा है।

    यह भी पढ़ें- टिहरी दुर्घटना के घायलों ने बताई आपबीती, बोले- बस के खाई में गिरते ही आंखों के सामने छा गया अंधेरा

    यह भी पढ़ें- टिहरी में हादसा: कुंजापुरी से लौट रही बस खाई में गिरी, पांच श्रद्धालुओं की मौत, 13 घायल