सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को आया मैसेज- 'अपना MMS चाहिए क्या?', तीन लाख रुपये की मांग

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा। एक युवा इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर को फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर तीन लाख रुपये की वसूली का प्रयास किया गया। पीड़िता की तहरीर पर साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता ने बताया कि 12 नवंबर 2025 को “कार्तिक राजपूत” नाम की अज्ञात फेसबुक आईडी से उन्हें मैसेंजर पर संदेश मिला, जिसमें कहा गया कि यदि वह रुपये नहीं देगी, तो उसका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। पूरी चैट में धमकाने वाले ने तीन लाख रुपये की मांग की थी।

पीड़िता के अनुसार, उस आईडी से उन्हें एक अश्लील वीडियो भी भेजा गया, जिसे उनका वीडियो बताकर वायरल करने की धमकी दी गई। हालांकि वीडियो उनका नहीं था, लेकिन उसे आधार बनाकर लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था। एसएसपी देवेंद्र पींचा ने बताया कि पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।

भाई का नंबर और निजी जानकारियां भी भेजीं ब्लैकमेलर ने उनकी निजी जानकारियां, यहां तक कि उनके भाई का फोन नंबर भी चैट में भेजकर डराने की कोशिश की। पीड़िता ने बताया कि चैट के स्क्रीनशॉट पुलिस को उपलब्ध करा दिए हैं।

इंस्टाग्राम पर भी हुई कोशिश, परिचितों को भेजे मैसेज “गणेश_भट्ट_0001” नाम की इंस्टाग्राम आईडी से भी 2 अक्टूबर को उनके परिचितों को मैसेज भेजे गए थे, जिनमें पूछा गया था कि “पीडि़ता की एमएमएस वीडियो चाहिए क्या?” पीड़िता की सहकर्मी को भी “विन्नी” नाम के युवक द्वारा इसी तरह का वीडियो भेजकर पूछा गया था कि क्या यह वही है? इससे पीड़िता को अंदेशा हुआ कि कोई गिरोह उसके नाम पर फर्जी और अश्लील सामग्री भेजकर चरित्र हनन की कोशिश कर रहा है।