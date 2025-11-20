Language
    Delhi Blast: जागेश्वर धाम में हाई अलर्ट, सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी खामियां उजागर

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 02:44 PM (IST)

    दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद जागेश्वर धाम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा जांच में मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरों की कमी और प्रवेश द्वार पर सुरक्षा व्यवस्था अपर्याप्त पाई गई। अग्निशमन यंत्रों का अभाव भी दिखा। एसएसपी ने डीएफएमडी लगाने के निर्देश दिए हैं। चितई मंदिर में भी सुरक्षा खामियां मिलीं। प्रशासन ने दोनों धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने का आश्वासन दिया है।

    Hero Image

    सुरक्षा एजेसियों ने धाम की व्यवस्थाएं परखीं। जागरण

    जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जागेश्वर धाम को हाई अलर्ट में रखा है। सुरक्षा एजेंसियों ने धाम की व्यवस्थाएं परखीं। जांच में जागेश्वर धाम में सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी खामियां मिलीं। जिसके बाद सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

    गुरुवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पींचा, सीओ, खुफिया विभाग तथा अन्य एजेंसियों की संयुक्त टीम ने जागेश्वर धाम पहुंचकर सुरक्षा का विस्तृत ऑडिट किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था में कई गंभीर कमियां सामने आईं। जांच टीम ने पाया कि जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान के तहत केवल मुख्य मंदिर परिसर में ही सीसीटीवी कैमरे स्थापित हैं। मंदिर परिसर के बाहर, बाजार क्षेत्र और रामलीला मंच के पास कैमरों की कोई व्यवस्था नहीं है। मुख्य प्रवेश द्वार पर भी सीमित सुरक्षा है और सड़क मार्ग पर आने-जाने वाले वाहनों को ट्रेस करने की कोई व्यवस्था नहीं मिल सकी। धाम परिसर में अग्निशमन यंत्रों का अभाव तथा वॉच-टावर न होना भी सुरक्षा जोखिमों को बढ़ाने वाला कारक पाया गया।

    सुरक्षा एजेंसियां अब धाम की सुरक्षा कमियों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। इसके आधार पर सुरक्षा ढांचे को दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी क्रम में एसएसपी देवेंद्र पींचा ने मंदिर प्रवेश द्वार पर डीएफएमडी (डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर) लगाने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही श्रद्धालुओं को डीएफएमडी जांच के बाद ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति होगी। रामलीला मंच के पास बनी दर्शक दीर्घा, जहाँ वाहन पार्क होते हैं, उसे भी सीसीटीवी निगरानी में लाने की तैयारी है।

    चितई मंदिर में भी सख्त सुरक्षा व्यवस्था होगी

    जागेश्वर धाम के साथ ही जिले के प्रसिद्ध चितई मंदिर परिसर की सुरक्षा का भी गुरुवार को निरीक्षण किया गया। यहां भी सुरक्षा टीम ने कई खामियों की पहचान की है। जल्द ही चितई मंदिर की सुरक्षा को लेकर भी बड़े सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि दोनों महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की सुरक्षा हर स्थिति में चाक-चौबंद की जाएगी, ताकि श्रद्धालु बिना किसी भय के दर्शन कर सकें।

