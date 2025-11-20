Delhi Blast: जागेश्वर धाम में हाई अलर्ट, सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी खामियां उजागर

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जागेश्वर धाम को हाई अलर्ट में रखा है। सुरक्षा एजेंसियों ने धाम की व्यवस्थाएं परखीं। जांच में जागेश्वर धाम में सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी खामियां मिलीं। जिसके बाद सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

गुरुवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पींचा, सीओ, खुफिया विभाग तथा अन्य एजेंसियों की संयुक्त टीम ने जागेश्वर धाम पहुंचकर सुरक्षा का विस्तृत ऑडिट किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था में कई गंभीर कमियां सामने आईं। जांच टीम ने पाया कि जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान के तहत केवल मुख्य मंदिर परिसर में ही सीसीटीवी कैमरे स्थापित हैं। मंदिर परिसर के बाहर, बाजार क्षेत्र और रामलीला मंच के पास कैमरों की कोई व्यवस्था नहीं है। मुख्य प्रवेश द्वार पर भी सीमित सुरक्षा है और सड़क मार्ग पर आने-जाने वाले वाहनों को ट्रेस करने की कोई व्यवस्था नहीं मिल सकी। धाम परिसर में अग्निशमन यंत्रों का अभाव तथा वॉच-टावर न होना भी सुरक्षा जोखिमों को बढ़ाने वाला कारक पाया गया।

सुरक्षा एजेंसियां अब धाम की सुरक्षा कमियों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। इसके आधार पर सुरक्षा ढांचे को दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी क्रम में एसएसपी देवेंद्र पींचा ने मंदिर प्रवेश द्वार पर डीएफएमडी (डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर) लगाने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही श्रद्धालुओं को डीएफएमडी जांच के बाद ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति होगी। रामलीला मंच के पास बनी दर्शक दीर्घा, जहाँ वाहन पार्क होते हैं, उसे भी सीसीटीवी निगरानी में लाने की तैयारी है।