'डॉक्टर का काम बचाना होता है लेकिन...', दिल्ली ब्लास्ट पर उमर को लेकर क्या बोलीं इल्तिजा मुफ्ती?
पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट के मामले में आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी पर चिंता जताई है। उन्होंने इस घटना को इस्लामोफोबिया से जोड़कर सुरक्षाबलों की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। इल्तिजा ने कहा कि एक डॉक्टर का खुद को उड़ा लेना परेशान करने वाला है। एनआईए इस मामले की जांच कर रही है।
जागरण न्यूज नेटवर्क, श्रीनगर। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती लाल किले के पास विस्फोट करने वाले डॉ. उमर नबी के आत्मघाती बनने पर चिंता तो जताती हैं पर उस पर उसकी निंदा करने से परहेज करती हैं। साथ ही उसके इस कुकृत्य को इस्लामोफोबिया से जोड़कर उसकी कट्टरवादी सोच और आतंकी करतूत पर पर्दा डालने का प्रयास भी करती दिखती हैं।
ल्तिजा ने बुधवार को इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट में इस घटना को अंदर तक झकझोर देने वाला बताया। इल्तिजा ने लिखा, "जब एक डॉक्टर, जिसका काम जान बचाना होता है, खुद को उड़ाने का फैसला कर लेता है तो एक कश्मीरी होने के नाते यह मुझे सिर्फ परेशान नहीं करता, बल्कि अंदर तक झकझोर देता है।"
पीडीपी नेता ने लिखा, "यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं?" इसके बाद वह लिखती है कि राइट विंग के तत्व उसके डरावने वीडियो को बढ़ा-चढ़ाकर खुशी मनाते फिर रहे हैं। इल्तिजा इस आत्मघाती हमलावर के उकसावे वाले वीडियो की निंदा करने की बजाय इसे इस्लोफोबिया से जोड़ने का प्रयास करती हैं और सुरक्षाबलों की आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई को बदले वाले कार्रवाई बताने का प्रयास करती है।
यहां बता दें कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को कश्मीरी आत्मघाती डॉ. उमर नबी ने कार को विस्फोट से उड़ा दिया और इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई और कई गाड़ियां जल गई थीं। एनआइए मामले की जांच कर रही है। इस सफेदपोश आतंकी नेटवर्क से जुड़े दर्जनों डाक्टर पकड़े जा चुके हैं।
