    शराब पीकर हंगामा करना पड़ेगा भारी, 5000 रुपये का लगेगा जुर्माना; उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

    By Santosh Bisht Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 05:45 PM (IST)

    अल्मोड़ा के धौलादेवी विकासखंड की ग्राम पंचायत कोल में पहली खुली बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शराब पीकर गांव की शांति भंग करने वाले

    Hero Image

    संस, जागरण, अल्मोड़ा : धौलादेवी विकासखंड की ग्राम पंचायत कोल में प्रथम खुली बैठक का आयोजन किया गया। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि यदि कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन कर गांव की शांति भंग करने का प्रयास करता है तो उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। निर्णय का उल्लंघन करने वाले पर ग्रामवासियों की ओर से विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान कमल जोशी ने की। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे और गांव की सामाजिक व्यवस्था व शांति बनाए रखने को लेकर अहम निर्णय लिए गए।

    ग्राम सभा में इस प्रकार का कठोर और अनुशासित निर्णय लेने पर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान जोशी का आभार व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि वे इस फैसले को लागू कराने में पंचायत का पूरा सहयोग करेंगे।

    ग्रामीणों का कहना था कि शराब के कारण गांवों में आपसी विवाद, घरेलू हिंसा और असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि होती है, जिस पर अंकुश लगाना आवश्यक है।

    बैठक में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अर्जुन बनौला ने केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और ग्रामीणों से इनका अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया।

    उन्होंने ग्राम पंचायत की ओर से पूर्व में कराए गए कार्यों, वर्तमान बजट तथा प्रस्तावित विकास कार्यों की भी विस्तृत जानकारी ग्राम सभा के समक्ष रखी।

