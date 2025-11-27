संवाद सहयोगी, भिकियासैंण। क्षेत्र में पर्यटन विकास को नया आयाम देने वाली बहुप्रतीक्षित झील परियोजना को लेकर विभागीय स्तर पर गतिविधियां तेज हो गई हैं। विधायक रानीखेत सहित सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने निर्माणाधीन प्रस्तावित झील स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। मौके पर क्षेत्र के विकास को लेकर जल्द डीपीआर तैयार करने पर सहमति बनी।

गुरुवार को विधायक रानीखेत डा. प्रमोद नैनवाल, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ऋषिराज चक्रपाणि सहित अन्य तकनीकी कर्मियों ने स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने गगास नदी के खैरूनी क्षेत्र में झील निर्माण की संभावनाओं का आकलन किया और डीपीआर तैयार करने के लिए आवश्यक माप एवं तकनीकी बिंदुओं की समीक्षा की।

निरीक्षण दल ने कहा कि खैरूनी क्षेत्र में प्रस्तावित झील का निर्माण भिकियासैंण और आसपास के क्षेत्रों के लिए पर्यटन की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। झील बनने के बाद यहां प्रकृति प्रेमियों, ट्रेकर्स, स्थानीय और बाहरी पर्यटकों की आवाजाही में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। इससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।