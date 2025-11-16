फेक न्यूज से नैनीताल के पर्यटन पर पड़ रहा असर, जनता की अपील फैक्ट चेक टीम बनाई जाए

Language
    नैनीताल में दैनिक जागरण के पाठक पैनल में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय समस्याओं पर चर्चा हुई। पाठकों ने फेक न्यूज से पर्यटन को होने वाले नुकसान पर चिंता जताई और अखबार से इस पर अंकुश लगाने का आग्रह किया। चूहों की समस्या, पार्किंग और युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देने की बात कही गई।

    जागरण संवादाता, नैनीताल। दैनिक जागरण की ओर से नैनीताल में शेर ए पंजाब रेस्टोरेंट में आयोजित पाठक पैनल में पाठकों ने नगर के पर्यटन को बढ़ावा देने, इंटरनेट मीडिया में फेक न्यूज का पर्दाफाश किए जाने, चूहों की समस्या पर निजात दिलाने, कैंचीधाम व नैनीताल में पार्किंग जैसी समस्याओं के मुद्दों को अखबार के माध्यम से प्रमुखता से उठाने को कहा।

    युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर विराम लगाने व स्थानीय समस्याओं पर पैरवी की अखबार के माध्यम से किए जाने को कहा। पाठकों ने कहा कि दैनिक जागरण नगर का प्रमुख लोकप्रिय अखबार है, जो नगर में होने वाली गतिविधियों को प्रमुखता से प्रकाशित करते आ रहा है, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से नगर में होने वाले कार्यक्रमों की ब्रांडिंग के प्रति अखबार को अपनी भूमिका बढ़चढकर निभानी होगी। साथ ही समस्याओं को लेकर अखबार के जरिए शासन प्रशासन का ध्यान अखबार के माध्यम से आकर्षित करना होगा।

    साइबर क्राइम से सैलानियों के ठगी को लेकर दैनिक जागरण को अपनी भूमिका निभानी होगी। साथ ही अखबार को अधिक लोकप्रिय बनाने को लेकर पाठकों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। पाठक पैनल में पर्यटन कारोबारी, व्यापारी, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि व अन्य लोग शामिल हुए थे।

    नगर में होने जा रहे विंटर कार्निवल की ब्रांडिंग में दैनिक जागरण को बेहतर योगदान देना होगा। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर जागरण को पूर्व की भांति भविष्य में भी दायित्व निभाना होगा।- दिग्विजय सिंह बिष्ट, अध्यक्ष, नैनीताल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन।

    नैनीताल में चूहों के बड़ी समस्या उत्पन्न होने से भूस्खलन का बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। जिसे लेकर जागरण को व्यापक अभियान चलाकर चूहों की समस्या के निदान के अग्रणी भूमिका होगी। - मुकेश जोशी मंटू, पूर्व पालिका अध्यक्ष व वर्तमान सभासद।

    इंटरनेट मीडिया में फेक न्यूज के कारण नगर के पर्यटन को बढ़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जागरण को अलग कॉलम बनाकर फेक न्यूज का पर्दाफाश करना होगा। - वेद साह , महासचिव, नैनीताल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन।

    कैंची धाम व नैनीताल में पार्किंग समस्या के निदान के लिए प्रमुखता से अभियान चलाना बेहद जरूरी है। ट्रैफिक समस्या के कारण नगर का पर्यटन प्रभावित हो रहा है। - रुचिर साह


    नगर में बेलगाम टू व्हीलर की रफ्तार में अंकुश बेहद जरूरी है। जिसे लेकर आए दिन दुर्घटनाएं होते रहती है। पार्किंग समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। - अमरप्रीत सिंह, व्यापारी।


    युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति बड़ी समस्या बन गई है। जिसपर अंकुश लगाने के लिए अखबार को मुहीम छेड़नी होगी। - प्रदीप जेठी, होटल व्यवसाई।

    मानसून में आपदाओं के दौरान नैनीताल का नाम जोड़ दिया जाता है। जिस कारण नगर के पर्यटन को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। - रमनजीत सिंह, होटल व्यवसाई।


    समाचारों के प्रति सजगता बेहद जरूरी है। सोसल मीडिया के भ्रामक समाचारों के प्रचार को रोकने के लिए अखबार को अलग से कॉलम बनाकर सच्चाई सामने लानी चाहिए। - कमलेश ढौंढियाल, उपाध्यक्ष व्यापार मंडल मल्लीताल।

    नैनीताल के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए नगर के होने वाले तीज त्योहारों को प्रमुखता से प्रकाशित कर नगर के पर्यटन को बढ़ावा देने में योगदान देना होगा। गुगल मैप की गलतियों से हो रहे हादसों पर अंकुश को जागरूकता आधारित समाचारों का नियमित प्रकाशन हो। - जगदीश बवाड़ी, महासचिव, श्रीरामसेवक सभा।


    पूर्व में अखबारों की सहभागिता के चलते नगर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, जिन्हें पुनः शुरू करने के लिए जागरण को भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। - शिवम बजाज, युवा व्यवसाई।

    उपरोक्त पाठकों के अलावा शेरवानी हिलटॉप इन के महाप्रबंधक कमलेश सिंह, मेपल होटल के प्रबंधक प्रमोद सुयाल, भाजपा नेता विक्की राठौर, होटल संचालक राज कुंवर समेत अन्य पाठकों ने भी महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए।