    Uttarakhand: सीएम धामी बोले, आमजन के द्वार पहुंच समस्याओं का त्वरित निदान करें अधिकारी 

    By Deep Bora Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 04:46 PM (IST)

    उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आमजन तक पहुंचें और उनकी समस्याओं का त्वरित निदान करें। उन्होंने सुशासन पर जोर देत ...और पढ़ें

    न्याय पंचायत जैनोली में आयोजित बहुद्देश्यीय शिवर में पहुंचे मुख्यमंत्री धामी।

    संस, जागरण. रानीखेत: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जन जन की द्वार और प्रशासन गांव की ओर अभियान शासन व जनता के बीच बेहतर तालमेल, सीधा संवाद, परस्पर विश्वास व सहभागिता की सोच को सशक्त करने की दिशा में प्रभावी पहल है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके जरिये न्याय व ग्राम पंचायत स्तर पर ही जनसमस्याओं का जहां तेजी से समाधान हो सकेगा। कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता आएगी और प्रत्येक ग्रामीण को लाभ भी मिलेगा।

    उन्होंने पीएमश्री जीआइसी जैनोली के जर्जर विद्यालय भवन के जीर्णोद्धार की घोषणा की। साथ ही अधिकारियों को आमजन की शिकायतों व समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए।

    मुख्यमंत्री धामी मंगलवार को न्याय पंचायत जैनोली में बहुद्देश्यीय शिवर में बतौर मुख्यसेवक बोल रहे थे। उन्होंने ग्रामीणों खासतौर पर महिलाओं की समस्याओं को गौर से सुना। लोगों से सीधा संवाद कर उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया।

    जीआइसी जैनोली के जर्जर हो चुके विद्यालय भवन की शिकायत उठने पर उन्होंने जीर्णोद्धार को हरी झंडी दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को सुरक्षित व बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना उनकी और पूरी सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए भी जा रहे हैं।

    बाद में उन्होंने शिविर में लगे विभिन्न विभागीय स्टाल का निरीक्षण किया। सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन के निर्देश दिए ताकि जरूरतमंदों को इनका लाभ मिल सके।

    मुख्यमंत्री ने शिविर में उपस्थित नागरिकों से सीधे संवाद स्थापित करते हुए प्राप्त शिकायतों पर एक-एक कर चर्चा की और संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित एवं समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए।

    उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा व सुविधा हरेक नागरिक को उसके द्वार पर मिल सके, इसी उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया है। ताकि लोगों को समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक दौड़भाग न करनी पड़े।

    संबंधित विभागीय अधिकारी स्वयं गांव-गांव पहुंच हर छोटी बड़ी समस्या सुनेंगे, निदान करेंगे और योजनाओं से भी जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के सभी विभाग एक ही मंच पर जनता के द्वार मौजूद रहें ओर आमजन इस सुविधा का अधिकतम लाभ उठाए।

    इस दौरान विधायक डा. प्रमोद नैनवाल, डीएम अंशुल सिंह, सीडीओ रामजीशरण शर्मा, संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात आदि मौजूद रहीं।

