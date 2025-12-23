Uttarakhand: सीएम धामी बोले, आमजन के द्वार पहुंच समस्याओं का त्वरित निदान करें अधिकारी 

संस, जागरण. रानीखेत: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जन जन की द्वार और प्रशासन गांव की ओर अभियान शासन व जनता के बीच बेहतर तालमेल, सीधा संवाद, परस्पर विश्वास व सहभागिता की सोच को सशक्त करने की दिशा में प्रभावी पहल है।

इसके जरिये न्याय व ग्राम पंचायत स्तर पर ही जनसमस्याओं का जहां तेजी से समाधान हो सकेगा। कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता आएगी और प्रत्येक ग्रामीण को लाभ भी मिलेगा। उन्होंने पीएमश्री जीआइसी जैनोली के जर्जर विद्यालय भवन के जीर्णोद्धार की घोषणा की। साथ ही अधिकारियों को आमजन की शिकायतों व समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री धामी मंगलवार को न्याय पंचायत जैनोली में बहुद्देश्यीय शिवर में बतौर मुख्यसेवक बोल रहे थे। उन्होंने ग्रामीणों खासतौर पर महिलाओं की समस्याओं को गौर से सुना। लोगों से सीधा संवाद कर उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया। जीआइसी जैनोली के जर्जर हो चुके विद्यालय भवन की शिकायत उठने पर उन्होंने जीर्णोद्धार को हरी झंडी दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को सुरक्षित व बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना उनकी और पूरी सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए भी जा रहे हैं।