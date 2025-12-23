सीएम धामी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय बबली से की मुलाकात, चाय पर की चर्चा

दीप सिंह बोरा, जागरण रानीखेत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह सवेरे रानीखेत के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने निकले। प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ खूबसूरत माल रोड पर चहलकदमी के बीच सैन्य अधिकारियों व जवानों से हाथ मिलाते चले।

प्रात: सूर्य की ताजी किरणों के बीच हिमदर्शन का आनंद लिया। सूर्यदेव को नमस्कार किया। इन सबके बीच गांधी चौक पर चाय की दुकान पर मुख्यमंत्री धामी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय बबली के बीच चर्चा खासी सुर्खियों में आ गई।

चाय की चुस्की के साथ सीएम ने कांग्रेसी नेता बबली को 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' कार्यक्रम का उद्देश्य बताया। कांग्रेसी नेता ने अवगत कराया कि छावनी के सिविल क्षेत्र का पालिका में विलय न होने से रानीखेत का विकास कार्य थम सा गया है।

केआरसी मुख्यालय स्थित कुमाऊं लॉज में ठहरे मुख्यमंत्री धामी मंगलवार की प्रात: सैर सपाटे पर निकले। विधायक डॉ. प्रमोद नैनवाल भी साथ रहे। गांधी चौक पर राजेंद्र सिंह नेगी की दुकान पर चाय बनवाई। सीएम धामी वरिष्ठ कांग्रेसी अजय बबली के ठीक सामने वाली बैंच पर बैठे।

दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। मौजूदा हालात पर बात छिड़ी तो सीएम धामी ने राज्य खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' कार्यक्रम का महत्व समझाया।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्रामीण की समस्या दूर हो सके, उसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसी उद्देश्य से पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता बबली ने आधार कार्ड सुधारीकरण को खोले गए केंद्रों को दोबारा चालू किए जाने का सुझाव दिया। कैंट बोर्ड के सिविल क्षेत्र को नगर पालिका में मिलाए जाने पर जोर देते हुए कांग्रेसी नेता ने कहा कि रानीखेत में विकास कार्य इसी वजह से प्रभावित हो रहे हैं। इस पर सीएम ने बताया कि इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। मामला केंद्र के संज्ञान में है।