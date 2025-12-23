Language
    सीएम धामी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय बबली से की मुलाकात, चाय पर की चर्चा

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 12:00 PM (IST)

    उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय बबली से मुलाकात की। इस दौरान राजनीतिक माहौल और क्षेत्र के विकास पर बातचीत हुई। स ...और पढ़ें

     चाय की दुकान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय बबली से बातचीत करते सीएम

    दीप सिंह बोरा, जागरण रानीखेत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह सवेरे रानीखेत के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने निकले। प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ खूबसूरत माल रोड पर चहलकदमी के बीच सैन्य अधिकारियों व जवानों से हाथ मिलाते चले।

    प्रात: सूर्य की ताजी किरणों के बीच हिमदर्शन का आनंद लिया। सूर्यदेव को नमस्कार किया। इन सबके बीच गांधी चौक पर चाय की दुकान पर मुख्यमंत्री धामी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय बबली के बीच चर्चा खासी सुर्खियों में आ गई।

    चाय की चुस्की के साथ सीएम ने कांग्रेसी नेता बबली को 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' कार्यक्रम का उद्देश्य बताया। कांग्रेसी नेता ने अवगत कराया कि छावनी के सिविल क्षेत्र का पालिका में विलय न होने से रानीखेत का विकास कार्य थम सा गया है।

    केआरसी मुख्यालय स्थित कुमाऊं लॉज में ठहरे मुख्यमंत्री धामी मंगलवार की प्रात: सैर सपाटे पर निकले। विधायक डॉ. प्रमोद नैनवाल भी साथ रहे। गांधी चौक पर राजेंद्र सिंह नेगी की दुकान पर चाय बनवाई। सीएम धामी वरिष्ठ कांग्रेसी अजय बबली के ठीक सामने वाली बैंच पर बैठे।

    दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। मौजूदा हालात पर बात छिड़ी तो सीएम धामी ने राज्य खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' कार्यक्रम का महत्व समझाया।

    उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्रामीण की समस्या दूर हो सके, उसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसी उद्देश्य से पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

    वरिष्ठ कांग्रेस नेता बबली ने आधार कार्ड सुधारीकरण को खोले गए केंद्रों को दोबारा चालू किए जाने का सुझाव दिया। कैंट बोर्ड के सिविल क्षेत्र को नगर पालिका में मिलाए जाने पर जोर देते हुए कांग्रेसी नेता ने कहा कि रानीखेत में विकास कार्य इसी वजह से प्रभावित हो रहे हैं। इस पर सीएम ने बताया कि इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। मामला केंद्र के संज्ञान में है।

    धूप खिली और 'आई लव रानीखेत' भा गया

    चर्चा के बाद कांग्रेसी नेता बबली चाय का भुगतान करने लगे। मगर सीएम धामी ने सादगी के साथ उन्हें मना लिया और दुकानस्वामी राजेंद्र सिंह नेगी को खुद चाय का नगद भुगतान किया।

    इस बीच गांधी चौक पर धूप का आनंद लेते हुए सीएम को 'आई लव रानीखेत' साइनबोर्ड पसंद आ गया। वहां पर उन्होंने विधायक डॉ. प्रमोद नैनवाल के साथ फोटो खिंचवाए। इससे पूर्व उन्होंने टैक्सी यूनियन अध्यक्ष शंकर सिंह ठाकुर, युवा भाजपा नेता प्रमोद रावत, छात्र नेता रहे मनीष भैसोड़ा आदि के साथ बातचीत की। फिर कुमाऊं लाज को अपने वाहन से रवाना हो गए।

    जवानों का योगाभ्यास व देखी रनिंग

    माल रोड से ठंडी सड़क को निकलने के दौरान मुख्यमंत्री धामी बैंक बिल्डिंग के सामने रोड किनारे ठहरे। भारतीय सेना के नरसिंह मैदान में योगाभ्यास व रनिंग कर रहे सैनिकों को देखा। उनकी फिटनेस देख धामी भी खुद को तरोताजा महसूस कर तेज कदमों से गांधी चौक की ओर बढ़े।