    अल्मोड़ा में सैर सपाटे पर निकले सीएम धामी, सैलानियों से की मुलाकात

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 08:38 AM (IST)

    उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा में सैर सपाटे के लिए निकले। उन्होंने वहां पर्यटकों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। मुख्यमंत्री धाम ...और पढ़ें

    रानीखेत में सैलानियों से बातचीत करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

    जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। रानीखेत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को सैर सपाटे पर निकले। मिश्रित वन से घिरी माल रोड से वह गांधी चौक पहुंचे।

    प्रदूषण से बेजार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से शुद्ध आबोहवा का आनंद लेने पर्यटन नगरी पहुंचे सैलानियों से बातचीत की। पर्यटकों ने पहाड़ को शुद्ध प्राणवायु का भंडार बताया तो मुख्यमंत्री ने कहा- देवभूमि में स्वागत है।

    इस बीच धामी गांधी चौक पर चाय की दुकान चलाने वाले पिलखोली निवासी राजेंद्र सिंह नेगी के टी स्टाल पर पहुंचे। चाय की चुस्की संग फेन (बेकरी का समोसा) का आनंद लिया।

    वहां मौजूद वरिष्ठ व्यवसायी अजय बबली के साथ बाजार के कारोबार, पर्यटन व्यवसाय आदि बिंदुओं पर चर्चा की। व्यवसायी बबली ने रानीखेत में पर्यटन गतिविधियां बढाने की जरूरत बताई।

    स्थानीय लोगों से कुशलक्षेम पूछने के बाद मुख्यमंत्री धामी कड़ी सुरक्षा में केमू स्टेशन की ओर निकले। कुमाऊं लाज में पहुंचने के बाद सीएम का अग्निवीर सैनिकों से संवाद कार्यक्रम प्रस्तावित है।

