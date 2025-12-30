अल्मोड़ा बस हादसे की वजह आई सामने, अचानक फेल हुए स्टेयरिंग ने ले ली सात लोगों की जान

संवाद सहयोगी, जागरण. भिकियासैंण (अल्मोड़ा): सड़क किनारे बने गड्ढे में बस का टायर चले जाने और इसके बाद अचानक स्टेयरिंग फेल हो जाने से मंगलवार सुबह शिलापानी बैंड के पास बड़ा हादसा हो गया। रामनगर जा रही कुमाऊं मोटर आनर्स यूनियन (केएमओयू) लिमिटेड की यात्री बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक दुर्घटना में सात यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

सुबह आठ बजे हुआ हादसा केएमओयू बस संख्या यूके 07 पीए 4025 सुबह करीब छह बजे द्वाराहाट के नोबाड़ा से रामनगर के लिए रवाना हुई थी। लगभग आठ बजे शिलापानी बैंड से 700 मीटर दूर सिरकोन गधेरे में जा गिरी। मोड़ पर सड़क की खराब स्थिति के चलते बस का टायर किनारे बने गड्ढे में चला गया।

स्टेयरिंग फेल होने से चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और बस सीधे 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी।

हादसा इतना भीषण था कि छह यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल ने उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। राहत-बचाव कार्य में आई कठिनाइयां सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंचीं। खाई की गहराई अधिक होने के कारण राहत-बचाव कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, हालांकि स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से अभियान युद्धस्तर पर चलाया गया। सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया।

हादसे में दो गंभीर घायल नंदा बल्लभ और हंसी देवी को एयर लिफ्ट किया गया।

दो घायलों नंदी देवी और राकेश कुमार को रामनगर हायर सेंटर रेफर किया गया है।

मृतकों का भिकियासैंण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही पोस्टमार्टम किया जा रहा है। विधायक प्रमोद नैनवाल व महेश जीना मौके पर पहुंचे घटना की सूचना मिलते ही विधायक रानीखेत प्रमोद नैनवाल व विधायक सल्ट महेश जीना भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाने व रेफर करवाने में मदद की। गंभीर घायलों को एयर लिफ्ट करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से भी बातचीत की। जिलाधिकारी अंशुल सिंह और एसएसपी देवेंद्र पींचा भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया और घायलों का हाल-चाल जाना।