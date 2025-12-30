अल्मोड़ा बस हादसे की वजह आई सामने, अचानक फेल हुए स्टेयरिंग ने ले ली सात लोगों की जान
अल्मोड़ा के भिकियासैंण में शिलापानी बैंड के पास एक भीषण बस दुर्घटना हुई। सड़क किनारे गड्ढे में टायर जाने और स्टेयरिंग फेल होने से कुमाऊं मोटर आनर्स यू ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण. भिकियासैंण (अल्मोड़ा): सड़क किनारे बने गड्ढे में बस का टायर चले जाने और इसके बाद अचानक स्टेयरिंग फेल हो जाने से मंगलवार सुबह शिलापानी बैंड के पास बड़ा हादसा हो गया। रामनगर जा रही कुमाऊं मोटर आनर्स यूनियन (केएमओयू) लिमिटेड की यात्री बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक दुर्घटना में सात यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया।
सुबह आठ बजे हुआ हादसा
केएमओयू बस संख्या यूके 07 पीए 4025 सुबह करीब छह बजे द्वाराहाट के नोबाड़ा से रामनगर के लिए रवाना हुई थी। लगभग आठ बजे शिलापानी बैंड से 700 मीटर दूर सिरकोन गधेरे में जा गिरी। मोड़ पर सड़क की खराब स्थिति के चलते बस का टायर किनारे बने गड्ढे में चला गया।
- स्टेयरिंग फेल होने से चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और बस सीधे 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी।
- हादसा इतना भीषण था कि छह यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल ने उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया।
राहत-बचाव कार्य में आई कठिनाइयां
सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंचीं। खाई की गहराई अधिक होने के कारण राहत-बचाव कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, हालांकि स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से अभियान युद्धस्तर पर चलाया गया। सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया।
- हादसे में दो गंभीर घायल नंदा बल्लभ और हंसी देवी को एयर लिफ्ट किया गया।
- दो घायलों नंदी देवी और राकेश कुमार को रामनगर हायर सेंटर रेफर किया गया है।
- मृतकों का भिकियासैंण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही पोस्टमार्टम किया जा रहा है।
विधायक प्रमोद नैनवाल व महेश जीना मौके पर पहुंचे
घटना की सूचना मिलते ही विधायक रानीखेत प्रमोद नैनवाल व विधायक सल्ट महेश जीना भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाने व रेफर करवाने में मदद की। गंभीर घायलों को एयर लिफ्ट करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से भी बातचीत की। जिलाधिकारी अंशुल सिंह और एसएसपी देवेंद्र पींचा भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया और घायलों का हाल-चाल जाना।
जोर की आवाज हुई और गधेरे में जा गिरी बस
दुर्घटना में घायल जितेंद्र रिखाडी ने बताया गड्ढे में टायर गया और उसके बाद जोर की आवाज आई और सीधे गधेरे में गाड़ी जा गिरी। बस के ड्राइवर नवीन चंद तिवारी ने बताया कि गाड़ी का एक साइड का टायर गड्ढे में गया और फिर स्टेयरिंग फेल हो गया। संकरी जगह होने और कोई क्रश बैरियर नहीं होने से बस गधेरे में जा गिरी।
दुर्घटना के मृतक
- पार्वती देवी पत्नी गोविंद बल्लभ मठपाल (75) निवासी- ग्राम धारवाली, विनायक जमोली।
- गोविंद बल्लभ मठपाल (80) निवासी- उपरोक्त।
- तारा देवी (50) पत्नी महेश चंद्र निवासी- पाली दौला विनायक भिकियासैंण।
- नरेंद्र सिंह सूबेदार (65) पुत्र गोपाल सिंह निवासी- ग्राम जमोली, विनायक भिकियासैंण।
- गणेश (20) पुत्र भीम बहादुर निवासी नेपाल
- उमेश (18) पुत्र नामालुम निवासी नेपाल
- गोविंदी देवी (58) ग्राम घुघुतीं थाना द्वाराहाट
घायलों के नाम
- नंदा बल्लभ (50 वर्ष), पुत्र सदानंद निवासी नौबड़ा
- राकेश कुमार (55 वर्ष), पुत्र महावीर प्रसाद निवासी जीआईसी द्वाराहाट
- नंदी देवी पत्नी देवेंद्र सिंह (40 वर्ष) निवासी नौगाड़
- हंसी सती (36 वर्ष) पत्नी राकेश चन्द्र निवासी सिंगोली
- मोहित सती (16 वर्ष), निवासी नौघर
- बुद्धि बल्लभ भगत (58 वर्ष) निवासी जमोली
- हरीश चंद्र (62 वर्ष) निवासी पाली
- भूपेंद्र सिंह अधिकारी (64 वर्ष) निवासी जमोली
- जितेंद्र रेखाड़ी (37 वर्ष) निवासी चितायनक
- नवीन चंद्र (55 वर्ष) पुत्र दुर्गादत्त तिवाड़ी (ड्राइवर)
- हिमांशु पालीवाल (17 वर्ष), पुत्र महेश चन्द्र पालियाल
- प्रकाश चंद्र (43 वर्ष) पुत्र रामदत्त निवासी चचरोटी, सल्ट
दुर्घटना के सभी घायलों को रेस्क्यू कर लिया गया है कुछ घायलों को रेफर व एयर लिफ्ट कर ऋषिकेश पहुंचाया गया है। पूरी घटना की जांच कर कारणों का पता लगाया जाएगा।
अंशुल सिंह, जिलाधिकारी अल्मोड़ा।
यह भी पढ़ें- Almora Bus Accident: रामनगर जा रही बस खाई में गिरी, 7 यात्रियों की मौत
यह भी पढ़ें- नई स्कूटी खरीद कर गांव आ रहा था दंपती, अचानक सड़क पर रपटा वाहन; महिला की हुई मौत
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।