Leopard Attack: बहादुर बेटी ने बचाई पिता की जान, गुलदार के जबड़े से खींच लाई

संस, चौखुटिया, (अल्मोड़ा)। जन्मदाता की जान पर संकट आन पड़ा हो तो संतान भी हर परिस्थिति से मोर्चा लेने उतर पड़ती है। पहाड़ की बहादुर बेटी ने कुछ ऐसे ही मोर्चा लेते हुए गुलदार के जबड़े से पिता को मुक्त करा लिया। गुलदार अपने जबड़े में बुजुर्ग पिता को घर की सीढ़ियों से घसीटते हुए ले गया था जिससे उनके गर्दन, सिर व चेहरे पर घाव हो गए। अल्मोड़ा के बेस अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। घटना गुरुवार देर रात करीब एक बजे की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मूल रूप से भटकोट गांव निवासी 61 वर्षीय चंदन राम केशर बैराठ के रतनपुर में किराये के मकान में पत्नी व पुत्री के साथ रहते हैं। भवन का मुख्य गेट बंद था। रात में दूसरी मंजिल के बरामदे में बंधे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुन गुलदार छत पर चढ़ने के बाद सीढ़ियों से उतरकर वहीं पहुंच गया। कुत्ते जोर-जोर से भौंकने लगे तो चंदन राम ने बाहर देखने के लिए कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही गुलदार चंदन पर झपट पड़ा और उन्हें घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे की मंजिल की ओर ले जाने लगा।

इतने में उनकी 24 वर्षीय पुत्री गीता देवी भी दौड़ते हुए बाहर निकली। उसने पिता को गुलदार के जबड़े में देखा तो शोर मचा दिया। मकान में रहने वाले सभी लोग भी जग गए। इतनी देर में फुर्ती दिखाते हुए गीता दौड़ी और पीछे से गुलदार पर वार कर दिया। शोर व हमले से घबराया गुलदार चंदन राम को छोड़ फिर सीढ़ियों से छत पर चढ़कर भाग गया।