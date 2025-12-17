चंपावत के बाराकोट में मिला मादा गुलदार का शव, ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना; मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, चंपावत। बाराकोट विकास खंड के बिसराड़ी गांव के अस्टा सिमार तोक में मादा गुलदार का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। यह क्षेत्र गुलदार के आतंक से प्रभावित है। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। शव का आज पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अस्टा तिमार की महिला कुंती देवी मंगलवार को घास काटने के लिए जंगल की ओर जा रही थीं, तभी उनकी नजर मृत पड़े गुलदार पर पड़ी। उन्होंने तुरंत ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और वन विभाग को इसकी जानकारी दी।

सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए गुलदार के शव को कब्जे में लिया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, मृत मादा गुलदार की उम्र लगभग तीन वर्ष है। ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार की रातभर गांव के आसपास गुलदार काफी देर तक गुर्रा रहा था।