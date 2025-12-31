जागरण संवाददाता, स्याल्दे। रामगंगा के तट पर कपड़े धोने गई महिला नदी में डूबने से मौत हो गई। लगभग 27 घंटे बाद उसका शव कुछ ही दूर नदी किनारे पड़ा मिला। अंदेशा है कि पांव फिसलने से महिला का संतुलन बिगड़ने से वह नदी में गिरी होगी। मासी पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के असल कारण स्पष्ट हो सकेगा। उधर घटना के बाद गांव में मातम पसरा है।

विकासखंड के सुदूर परथोला गांव निवासी 45 वर्षीय मंजू देवी घर पर अकेली रहती थी। उसके पति किशन सिंह का कुछ वर्ष पूर्व निधन हो गया था। वह नि:संतान थी। महिला की सास दिल्ली में अन्य स्वजन के साथ रहती है। स्थानीय लोगों के अनुसार मंजू देवी बीते मंगलवार को प्रात: करीब दस बजे कपड़े धाेने के लिए रामगंगा नदी की ओर निकली।

मगर शाम तक भी घर नहीं लौटी तो आसपड़ोस के लोगों ने उसे तलाशा। कहीं पता न लगने पर ग्रामीणों ने महिला के भाई को बुलवाया। नजदीकी मासी पुलिस चौकी में गुमशुदगी दर्ज करा मंजू देवी की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई। मगर कोई सुराग नहीं लगा।

इधर बुधवार को महिला को दोबारा खोजा गया। नदी में डूबने की आशंका में किनारे दूर तक तलाशा गया तो दोपहर उसका शव बरामद हो गया। स्थानीय जनप्रतिनिधि तारादत शर्मा ने बताया कि मृतका के शरीर से एक अन्य कपड़ा लिपटा था। संभवत: वह नदी में बहा कपड़ा निकालने के प्रयास में डूब गई।