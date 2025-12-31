Varanasi Weather Update: दिखे सूरज पर कोहरे से कुम्हलाई किरणें, गलन का पलड़ा भारी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। मंगलवार को चौथे दिन सूरज ने आंखें खोली, दोपहर बाद कोहरे की चादर से बाहर निकले तो दृश्यता बढ़ी, थोड़ा उजास भी लेकिन बर्फीली पछुआ के कारण किरणें फिर कुम्हलाई रहीं। हल्की मरियल सी धूप का कोई असर तो न दिखा लेकिन अधिकतम तापमान में वृद्धि जरूर हुई। फिर भी शीत दिवस बना ही रहा। पूरे दिन गलन का पलड़ा भारी बना रहा। मोटे ऊनी कपड़ों का कव भेद कर ठंड हाड़ ठिठुराती रही।

थोड़ी सी धूप से बतपुर क्षेत्र में अधिकतम तापमान बीते 24 घंटे की अपेक्षा 2.3 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 17.3 डिग्री सेल्सियस पर तो आया परंतु सामान्य से 5.4 डिग्री सेल्सियस नीचे ही रहा। इधर कोहरे की चादर फटते ही न्यूनतम तापमान बीते 24 घंटे में चार डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया और सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस नीचे सात पर आ गया।

घने कोहरे के कारण उस क्षेत्र में दृश्यता महज 50 मीटर रही, इसके चलते कई उड़ानें निरस्त करनी पड़ीं तो अनेक विलंबित रहीं। यही हाल रेलवे परिसंचालन का भी रहा। इन परिस्थितियों ने शीत दिवस बनाए रखा। इधर बीएचयू क्षेत्र में अधिकतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई और यह सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस नीचे 18.9 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान मे 2.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई और यह सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक नौ डिग्री सेल्सियस रहा। इस क्षेत्र में न्यूनतम दृश्यता सुबह आठ बजे तक 300 मीटर रही।