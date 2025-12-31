वाराणसी में बिजली बिल राहत योजना के अंतिम दिनों में उमड़ी भीड़, 24 लाख की रिकॉर्ड वसूली
वाराणसी के हरहुआ पावर हाउस पर बिजली बिल राहत योजना के अंतिम दिनों में उपभोक्ताओं की भारी भीड़ देखी गई। इस योजना के तहत सरचार्ज पर 100% और मूलधन पर 25% ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता हरहुआ। स्थानीय हरहुआ पावर हाउस पर मंगलवार को बिजली बिल राहत योजना को लेकर उपभोक्ताओं में उत्साह देखने को मिला। योजना के प्रथम चरण के अंतिम दिनों में बिजली विभाग के कार्यालयों पर भीड़ रही। बिजली बिलों का निस्तारण कराते नजर आए।
हरहुआ उपकेंद्र के विभिन्न जगहों पर कैंप का आयोजन किया गया जिसमें ग्राम सरसवा,पुआरीकला,अनौरा, हटिया, ईदिलपुर में कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें 183 लोगों द्वारा रजिस्ट्रेशन कराकर योजना का लाभ प्राप्त किया गया। हरहुआ पावर हाउसों पर भी हालात ऐसे ही रहे।
योजना के तहत उपभोक्ताओं को सरचार्ज पर 100 प्रतिशत तक की छूट तथा मूलधन पर 25 प्रतिशत तक की राहत दी जा रही है। इसी राहत के चलते लंबे समय से बकाया बिलों से परेशान उपभोक्ता विभागीय कार्यालयों तक पहुंचें।
हरहुआ के उपखण्ड अधिकारी अभिजीत कुमार साह ने बताया कि योजना के तहत आज लगभग 24 लाख रुपये की राजस्व वसूली की जा चुकी है, जो विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
योजना के प्रथम चरण के अंतिम दिनांक में उपकेंद्र हरहुआ के अंतर्गत आने वाले ग्राम हरहुआ डीह, बिरापट्टी, औसानपुर, पुआरी कला, भगवानपुर में कैंप का आयोजन किया जाएगा। उपभोक्ताओं को बिजली कर्मियों द्वारा कैंप में आकर रजिस्ट्रेशन करा कर बिजली बिल राहत योजना का लाभ प्राप्त लेने की सूचना बराबर दी जा रही है।
