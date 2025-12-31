वाराणसी में बिजली बिल राहत योजना के अंतिम दिनों में उमड़ी भीड़, 24 लाख की रिकॉर्ड वसूली

जागरण संवाददाता हरहुआ। स्थानीय हरहुआ पावर हाउस पर मंगलवार को बिजली बिल राहत योजना को लेकर उपभोक्ताओं में उत्साह देखने को मिला। योजना के प्रथम चरण के अंतिम दिनों में बिजली विभाग के कार्यालयों पर भीड़ रही। बिजली बिलों का निस्तारण कराते नजर आए।

हरहुआ उपकेंद्र के विभिन्न जगहों पर कैंप का आयोजन किया गया जिसमें ग्राम सरसवा,पुआरीकला,अनौरा, हटिया, ईदिलपुर में कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें 183 लोगों द्वारा रजिस्ट्रेशन कराकर योजना का लाभ प्राप्त किया गया। हरहुआ पावर हाउसों पर भी हालात ऐसे ही रहे।