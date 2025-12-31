Language
    वाराणसी में नए साल पर SOG ने हुक्का बार, स्पा सेंटर पकड़ा तो नपेंगे थानेदार, पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों को चेताया

    By Rakesh Srivastava Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 09:24 AM (IST)

    पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने वाराणसी में अपराध समीक्षा बैठक की। उन्होंने थानेदारों को स्पा और हुक्का बार पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। ...और पढ़ें

    नव वर्ष की भीड़ के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश। जागरण

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने मंगलवार को अपराध समीक्षा बैठक में थानेदारों को अलर्ट किया। दो टूक संदेश दिए कि जिस थानेदार के क्षेत्र में स्पा व हुक्का बार पकड़ा गया उनकी कुर्सी नहीं बचेगी। उन्होंने गैंग्सटर, मादक पदार्थ व पशु तस्करी के मामले में तेज कार्रवाई करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में पूर्व में दिए गए आदेश व निर्देशों की समीक्षा की गई। इससे पूर्व श्रीकाशी विश्वनाथ क्षेत्र में भ्रणम कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिए और अतिक्रमण न होने देने के निर्देश दिए।

    पुलिस कमिश्नर बैठक में पुलिस अधिकारियों, थानेदारों से रूबरू हुए तो अपराध नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन एवं यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के सख्त निर्देश दिए। रेलवे स्टेशन, होटल, लाज एवं सार्वजनिक स्थलों पर देह व्यापार, हुक्का बार एवं जुआ पर अंकुश को सख्ती बरती। सड़क से अतिक्रमण हटाने में पुलिस बल के प्रभावी उपयोग पर जोर दिए। थानों के गुडवर्क की समीक्षा की और अपराधी नेक्सस एवं वित्तीय स्रोतों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

    बड़ागांव थाना क्षेत्र में हुई हत्या के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के आदेश दिए। कहा कि नववर्ष के दृष्टिगत भीड़भाड़ वाले स्थलों पर सुदृढ़ सुरक्षा का बंदोबस्त करें। कोहरे में सड़क सुरक्षा एवं अवैध कट बंद कराने के निर्देश दिए गए। अपर पुलिस आयुक्त शिवहरी मीणा, राजेश कुमार सिंह, डीसीपी गौरव बंसवाल, आकाश पटेल के अलावा सभी एडीसीपी व एसीपी मौजूद रहे।

    जागरूकता अभियान में डायल 112 की महत्ता जान हतप्रभ रहे लोग
    डायल 112 सेवा को लेकर शहर में लोग जागरूक किए गए। पुलिस कमिश्नर ने 29 व 30 दिसंबर को आयोजित दो दिवसीय जन-जागरूकता अभियान को “जन-जागरूकता की बात, जन-जन के साथ” नाम दिया। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों, यात्रियों एवं पर्यटकों को आपात स्थिति में डायल 112 सेवा की त्वरित, सुरक्षित और भरोसेमंद उपयोगिता से अवगत कराना रहा।

    अभियान में कैंट, बनारस, वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन, सर्किट हाउस परिसर, म्यूजियम सारनाथ परिसर एवं नमो घाट जैसे भीड़भाड़ वाले और संवेदनशील सार्वजनिक स्थलों पर यूपी-112 टीम ने आमजन से सीधा संवाद किया गया। टीम ने चोरी, छेड़छाड़, दुर्घटना, गुमशुदगी, संदिग्ध गतिविधियों एवं महिला सुरक्षा से जुड़ी परिस्थितियों में 112 पर काल करने की प्रक्रिया, त्वरित रेस्पांस सिस्टम तथा ‘112 इंडिया ऐप’ के उपयोग की जानकारी दी। एलइडी वैन के माध्यम से नाइट एस्कार्ट सेवा, सवेरा योजना एवं महिला सुरक्षा से संबंधित जागरूकता संदेशों का भी प्रसारण किया गया।

    पुलिस लाइन में गंदगी देख सीपी नाराज
    वाराणसी : पुलिस कमिश्नर ने मंगलवार को पुलिस लाइन का निरीक्षण किया गया। परिसर में गंदगी देख गहरी नाराजगी जताई। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न होने की चेतावनी दी गई। आवासीय परिसरों में रह रहे पुलिसकर्मियों द्वारा स्वच्छता मानकों का पालन न किए जाने पर संबंधित कर्मियों को नोटिस जारी करने, व्यक्तिगत स्तर पर साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुलिस उपायुक्त प्रमोद कुमार, एसीपी डा. ईशान सोनी आदि मौजूद रहे।