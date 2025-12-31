वाराणसी में नए साल पर SOG ने हुक्का बार, स्पा सेंटर पकड़ा तो नपेंगे थानेदार, पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों को चेताया

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने मंगलवार को अपराध समीक्षा बैठक में थानेदारों को अलर्ट किया। दो टूक संदेश दिए कि जिस थानेदार के क्षेत्र में स्पा व हुक्का बार पकड़ा गया उनकी कुर्सी नहीं बचेगी। उन्होंने गैंग्सटर, मादक पदार्थ व पशु तस्करी के मामले में तेज कार्रवाई करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में पूर्व में दिए गए आदेश व निर्देशों की समीक्षा की गई। इससे पूर्व श्रीकाशी विश्वनाथ क्षेत्र में भ्रणम कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिए और अतिक्रमण न होने देने के निर्देश दिए।

पुलिस कमिश्नर बैठक में पुलिस अधिकारियों, थानेदारों से रूबरू हुए तो अपराध नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन एवं यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के सख्त निर्देश दिए। रेलवे स्टेशन, होटल, लाज एवं सार्वजनिक स्थलों पर देह व्यापार, हुक्का बार एवं जुआ पर अंकुश को सख्ती बरती। सड़क से अतिक्रमण हटाने में पुलिस बल के प्रभावी उपयोग पर जोर दिए। थानों के गुडवर्क की समीक्षा की और अपराधी नेक्सस एवं वित्तीय स्रोतों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।