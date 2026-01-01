Varanasi Weather Today: कोहरे के बाद खिली धूप से राहत, दोपहर ढलते ही गलन ने पसारे पांव
वाराणसी में कोहरे और ठंड से अस्थायी राहत मिली है, धूप निकलने से दिन में थोड़ी गरमाहट रही। हालांकि, शाम होते ही गलन बढ़ गई। अधिकतम तापमान में मामूली वृ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूरे प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड और शीतलहर में बुधवार से थोड़े सुधार का हुआ आगाज शनिवार तक जारी रहेगा। रविवार से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव कोहरे मेें वृद्धि और तापमान में गिरावट का क्रम आरंभ होगा। इसके बाद फिर कड़ाके की ठंड आरंभ हो जाएगी।
बुधवार को सुबह घने कोहरे के बाद 10 बजे तक धूप निकल आई और सूर्य की प्रखर किरणों से हुई गुनगुनी धूप ने ठंड से राहत दी लेकिन दोपहर ढलते ही गलन ने पांव पसारना आरंभ किया और लगातार बढ़ती चली गई, लोग अलाव हीटर और ब्लोअर की आर लौट आए। धूप निकलने से दिन के अधिकतम तापमान में बीते 24 घंटे की अपेक्षा बाबतपुर क्षेत्र में दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई और यह सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस नीचे 19.3 डिग्री सेल्सियस रहा।
न्यूनतम तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई और यह सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस नीचे 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा। बीएचयू क्षेत्र में अधिकतम तापमान महज 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा और सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस नीचे 19.6 डिग्री सेल्सियस रहा। जबकि न्यूनतम तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की मामूली कमी आई और यह सामान्य स्तर पर 8.4 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन में धूप खिलने से रात में घने कोहरे की आशंका बढ़ गई है।
यह भी पढ़ें- यूपी में नए साल से बदलेगा मौसम का मिजाज, कोहरे से मिलेगी राहत, बारिश के भी आसार
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के लखनऊ स्थित आंचलिक कार्यालय के वरिष्ठ विज्ञानी डा. अतुल कुमार सिंह ने दो जनवरी से पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े भाग में कोहरे के घनत्व में कमी आने और तापमान बढ़ने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। जबकि बीएचयू के मौसम विज्ञानी प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि बुधवार से कोहरे के घनत्व और तापमान में शुरू हुआ मामूली सुधार अगले दो-तीन दिनों तक यानी तीन जनवरी तक जारी रह सकता है।
इसके पश्चात एक जनवरी को जो विक्षोभ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादल-बूंदाबांदी कराएगा, उसका प्रभाव इधर चार जनवरी तक पड़ने लगेगा और रविवार या सोमवार से फिर तापमान मेंं गिरावट आरंभ हो जाएगी तथा ठंड बढ़ जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।