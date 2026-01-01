Varanasi Weather Today: कोहरे के बाद खिली धूप से राहत, दोपहर ढलते ही गलन ने पसारे पांव

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूरे प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड और शीतलहर में बुधवार से थोड़े सुधार का हुआ आगाज शनिवार तक जारी रहेगा। रविवार से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव कोहरे मेें वृद्धि और तापमान में गिरावट का क्रम आरंभ होगा। इसके बाद फिर कड़ाके की ठंड आरंभ हो जाएगी।

बुधवार को सुबह घने कोहरे के बाद 10 बजे तक धूप निकल आई और सूर्य की प्रखर किरणों से हुई गुनगुनी धूप ने ठंड से राहत दी लेकिन दोपहर ढलते ही गलन ने पांव पसारना आरंभ किया और लगातार बढ़ती चली गई, लोग अलाव हीटर और ब्लोअर की आर लौट आए। धूप निकलने से दिन के अधिकतम तापमान में बीते 24 घंटे की अपेक्षा बाबतपुर क्षेत्र में दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई और यह सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस नीचे 19.3 डिग्री सेल्सियस रहा।

न्यूनतम तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई और यह सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस नीचे 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा। बीएचयू क्षेत्र में अधिकतम तापमान महज 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा और सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस नीचे 19.6 डिग्री सेल्सियस रहा। जबकि न्यूनतम तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की मामूली कमी आई और यह सामान्य स्तर पर 8.4 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन में धूप खिलने से रात में घने कोहरे की आशंका बढ़ गई है।