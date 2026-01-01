यूपी में नए साल से बदलेगा मौसम का मिजाज, कोहरे से मिलेगी राहत, बारिश के भी आसार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। Aaj Ka Mausam: नए वर्ष में मौसम नए रंग में होगा। पिछले एक सप्ताह से प्रदेश के अधिकतर जिलों में छाया घना कोहरा छंटेगा और धूप होने से लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के भी आसार जताए हैं।

वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डा. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिमी हिमालयीय क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वायुमंडलीय अस्थिरता बढ़ रही है। इससे प्रदेश के सुदूर उत्तरी तराई एवं दक्षिणी भाग में कुछ स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर कोहरे के छंटने के आसार हैं।

एक जनवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश व दो जनवरी से पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े भाग में कोहरे के घनत्व में कमी आएगी। गुरुवार को प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में कहीं-कहीं हल्की वर्षा के साथ आगामी तीन-चार दिनों में तापमान में औसतन तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। हालांकि देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर एवं आसपास के इलाकों में गुरुवार को भी बहुत कोहरा रहेगा।