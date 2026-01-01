Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी में नए साल से बदलेगा मौसम का मिजाज, कोहरे से मिलेगी राहत, बारिश के भी आसार

    By Mahendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 07:35 AM (IST)

    नए साल में उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव आएगा। 1 जनवरी से पश्चिमी यूपी और 2 जनवरी से पूर्वी यूपी में घना कोहरा छंटेगा, जिससे ठंड से राहत मिलेगी। मौसम ...और पढ़ें

    Hero Image

    दो जनवरी से पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े भू-भाग में कोहरे के घनत्व में आएगी कमी। जागरण

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। Aaj Ka Mausam: नए वर्ष में मौसम नए रंग में होगा। पिछले एक सप्ताह से प्रदेश के अधिकतर जिलों में छाया घना कोहरा छंटेगा और धूप होने से लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के भी आसार जताए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डा. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिमी हिमालयीय क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वायुमंडलीय अस्थिरता बढ़ रही है। इससे प्रदेश के सुदूर उत्तरी तराई एवं दक्षिणी भाग में कुछ स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर कोहरे के छंटने के आसार हैं।

    एक जनवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश व दो जनवरी से पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े भाग में कोहरे के घनत्व में कमी आएगी। गुरुवार को प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में कहीं-कहीं हल्की वर्षा के साथ आगामी तीन-चार दिनों में तापमान में औसतन तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। हालांकि देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर एवं आसपास के इलाकों में गुरुवार को भी बहुत कोहरा रहेगा।

    इनके अलावा बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मीरजापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, कानपुर देहात, कानपुर नगर, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रह सकता है।

    यह भी पढ़ें- Fog In UP: गोरखपुर में खराब मौसम के कारण उड़ानों में देरी, यात्रियों को हुई परेशानी

    इन जिलों में सुबह-शाम के अलावा रात में भी कोहरा रहेगा। ऐसे में वाहन चालकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोहरे की तीव्रता को देखते हुए रात में इमरजेंसी न हो तो यात्रा करने से बचें। अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान में कमी आएगी, जबकि न्यूनतम तापमान बढ़ सकता है।