UP Weather Update: काशी में कल तक रहेगा गुनुगुने मौसम का मजा, रविवार से फिर पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड

जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi Weather Updateवर्ष के प्रथम दिवस पर सुबह के समय रहे घने कोहरे की धुंध कुछ ही देर बाद छट गई। प्राची में निकले सूर्य की प्रखर किरणों ने उजास के साथ गुुनगुनी धूप फैलाई तो लोग बाहर निकल उसका आनंद लेने से न चूके।

धूप के चलते दिन का अधिकतम तापमान लगभग दो डिग्री सेल्सियस बढ़ा और ठंड का प्रभाव कम हो गया लेकिन दोपहर ढलते ही फिर गलन ने अपना पांव पसारना आरंभ किया और लोग अलाव, हीटर, ब्लोवर की लौटने लगे। सुबह जल्द ही कोहरा छट जाने के कारण लगभग एक पखवारे बाद कोई भी उड़ान निरस्त नहीं की गई, जबकि कई ट्रेनें विलंब से चल रही थीं। मौसम विज्ञानियों का पूर्वानुमान है कि शनिवार तक ऐसा ही गुनगुना मौसम बना रह सकता है, रविवार से पुन: घना कोहरा छाने लगेगा, तापमान गिरेगा, बर्फीली पछुआ चलेगी और ठंड बढ़ जाएगी।

बीएचयू के मौसम विज्ञानी प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अभी पश्चिमी विक्षोभ का फ्रंट वार्म फेज इधर से गुजर रहा है, इसके आगे बढ़ते ही कोल्ड फ्रंट पहुंचेगा और एक बार फिर ठंड तेज हो जाएगी। बहरहाल गुरुवार को दिन में प्रखर धूप निकलने से बाबतपुर क्षेत्र में अधिकतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई और यह सामान्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस अधिक 21.3 पर पहुुंच गया। न्यूनतम तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की कमी आई और यह सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस नीचे 6.6 डिग्री सेल्सियस रही।

बीएचयू क्षेत्र में अधिकतम तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई और यह सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस अधिक 21.2 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस के सामान्य स्तर पर रहा। प्रात: काल कोहरा छिछला होने से न्यूनतम दृश्यता 800 मीटर रही जो बाद में दो किमी तक पहुंच गई।

इसके चलते प्रदेश के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में शीतलहर के दिनों की संख्या जलवायवीय औसत के सापेक्ष 1-3 दिन अधिक रहने की संभावना है। इसी दौरान औसत मासिक अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से आंशिक रूप से अधिक रहने की संभावना है।