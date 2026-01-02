Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ट्रेन के दरवाजे से बाहर देख रहा था युवक, तभी सामने आ गई मौत; मची चीख-पुकार

    By Ved Prakash Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:06 AM (IST)

    आजमगढ़ के मुबारकपुर में ताप्तीगंगा एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे 27 वर्षीय संदीप सिंह की रेलवे ट्रैक के किनारे लगे खंभे से टकराकर मौत हो गई। वह ट्रेन के ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। मुबारकपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सठियांव हॉल्ट के गेट नंबर एक से होकर जा रही ताप्तीगंगा एक्सप्रेस ट्रेन के दरवाजे से बाहर देख रहे यात्री की रेलवे ट्रैक के बगल में लगे खंभे से टकराकर मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार के छपरा जिले के डेरनी थाना क्षेत्र के झिंगुवा जगरनाथपुर गांव निवासी 27 वर्षीय संदीप सिंह चेन्नई में प्राइवेट नौकरी करते थे। छुट्टी पर पड़ोसी मित्र दिलीप सिंह के साथ ताप्तीगंगा एक्सप्रेस ट्रेन से घर लौट रहे थे।

    ट्रेन शाम करीब पांच बजे मुबारकपुर के सठियांव हॉल्ट गेट नंबर से होकर जा रही थी। इस दौरान संदीप दरवाजे से बाहर देख रहे थे कि रेलवे ट्रैक के किनारे लगे खंभे से उनका सिर टकरा गया।

    इसके बाद संदीप ट्रेन से बाहर ट्रैक के किनारे गिर गये। तभी मित्र दिलीप सिंह ने चैन पोलिंग कर ट्रेन को रोका और संदीप के पास चले गए। आनन-फानन में स्थानीय लोगों की मदद से उसे नजदीकी सीएचसी ले जाया गया जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर से स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में 11 जोड़ी ट्रेनों को मिलेगा अस्थाई स्टॉपेज, जारी हुआ शेड्यूल