ट्रेन के दरवाजे से बाहर देख रहा था युवक, तभी सामने आ गई मौत; मची चीख-पुकार

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। मुबारकपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सठियांव हॉल्ट के गेट नंबर एक से होकर जा रही ताप्तीगंगा एक्सप्रेस ट्रेन के दरवाजे से बाहर देख रहे यात्री की रेलवे ट्रैक के बगल में लगे खंभे से टकराकर मौत हो गई।

बिहार के छपरा जिले के डेरनी थाना क्षेत्र के झिंगुवा जगरनाथपुर गांव निवासी 27 वर्षीय संदीप सिंह चेन्नई में प्राइवेट नौकरी करते थे। छुट्टी पर पड़ोसी मित्र दिलीप सिंह के साथ ताप्तीगंगा एक्सप्रेस ट्रेन से घर लौट रहे थे।

ट्रेन शाम करीब पांच बजे मुबारकपुर के सठियांव हॉल्ट गेट नंबर से होकर जा रही थी। इस दौरान संदीप दरवाजे से बाहर देख रहे थे कि रेलवे ट्रैक के किनारे लगे खंभे से उनका सिर टकरा गया।

इसके बाद संदीप ट्रेन से बाहर ट्रैक के किनारे गिर गये। तभी मित्र दिलीप सिंह ने चैन पोलिंग कर ट्रेन को रोका और संदीप के पास चले गए। आनन-फानन में स्थानीय लोगों की मदद से उसे नजदीकी सीएचसी ले जाया गया जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर से स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।