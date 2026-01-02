Language
    प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में 11 जोड़ी ट्रेनों को मिलेगा अस्थाई स्टॉपेज, जारी हुआ शेड्यूल

    By Anup Kumar Agrahari Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:52 AM (IST)

    रेल प्रशासन ने प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 11 जोड़ी मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों को अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है। य ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। आस्थावानों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन ने प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में 11 जोड़ी मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेनों को आंशिक रूप से ठहराव देगा।

    पूर्वोत्तर रेल वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार के अनुसार बलिया-नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 13, 14 जनवरी तथा नई दिल्ली- बलिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12, 13, 19 एवं 20 जनवरी को झूंसी और प्रयागराज रामबाग में रुकेगी।

    अप व डाउन भिरगू एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस तथा एलटीटी-जयनगर पवन एक्सप्रेस को जनवरी एवं फरवरी में विभिन्न तिथियों पर यहां ठहराव मिलेगा।

    अप पुणे-दरभंगा एक्सप्रेस 15, 22 जनवरी एवं डाउन दरभंगा-पुणे एक्सप्रेस 2, 16, 23, 30 तथा 13 फरवरी को मेला क्षेत्र में रुकेगी। अप व डाउन गोरखपुर-अनवरगंज एक्सप्रेस जनवरी एवं फरवरी माह के विभिन्न तिथियों में रुकेगी।

    अप व डाउन बनारस-वेरावल एक्सप्रेस तथा बनारस-उधना एक्सप्रेस 14 तथा 21 जनवरी को झूंसी एवं प्रयागराज रामबाग में ठहराव लेगी।

    अप व डाउन विभूति एक्सप्रेस को भी विभिन्न तिथियों में रोका जाएगा। इसके अलावा पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस दो, 16, 23, 30 जनवरी एवं 13 फरवरी को ठहराव लेगी। गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस को 3, 17, 24, 31 जनवरी एवं 14 फरवरी को यहां ठहराव मिलेगा।

