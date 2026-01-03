Varanasi Weather Update: ठंडी पछुआ से मुरझाई धूप, घने कोहरे के बाद बदला मौसम का रूप

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पश्चिमी विक्षोभ की गति उत्तर-पूर्व की ओर होने से पहुंचे उसके प्रभाव के चलते शुक्रवार की सुबह घने कोहरे में लिपटी हुई रही। करीब 11.30 बजे कोहरे की चादर हल्की पड़ी और सूरज का धुुंधला प्रकाश दिखा। फिर तो कोहरा छटना शुरू लेकिन बर्फीली पछुआ के चलते सूर्य की किरणों में प्रखरता न आ सकी और धूप मुरझाई सी रही।

आसमान में ऊपर हल्का सा धुंधलका बना रहा। इसके चलते दिन का तापमान बीते 24 घंटे की अपेक्षा हल्की सी गिरावट दर्ज हुई और यह सामान्य से तनिक नीचे चला गया। इससे दोपहर में ही ठंड व गलन का प्रभाव बढ़ने लगा जो शाम तक और घना होता चला गया।

घने कोहरे के चलते सुबह दृश्यता महज 50 मीटर तक होने से लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय विमानतल से चार विमानों की उड़ान निरस्त कर दी गई तो कई विमानों के साथ ही ट्रेनों का संचालन विलंबित रहा। इससे यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा।